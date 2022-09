Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Steg eller kog din kylling i hostesaft.

En ny TikTok-udfordring har set dagens lys, men det er ikke en som falder i god jord alle steder.

For nu advarer de amerikanske sundhedsmyndigheder mod den såkaldte 'NyQuil-challenge'. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters.

Udfordringen kaldes også Sleepy Chicken Challenge og Drowsy Chicken Challenge.

De aktive ingredienser i hostemedicinen NyQuil, som er grøn og let tyktflydende, er paracetamol, dextromethorphan og doxylamin. Doxylamin er et antihistamin, der er søvndyssende. Og ved at opvarme hostesaften kan indholdet ifølge den amerikanske pendant til Lægemiddelstyrelsen blive meget mere koncentreret.

»Udfordringen er fjollet og uappetitlig, men det kan også være meget farligt. Kogning af en medicin kan gøre den meget mere koncentreret og ændre dens egenskaber på andre måder.«

De oplyser yderligere, at selvom man ikke spiser kyllingen, kan indånding af medicinens dampe under madlavning få høje niveauer af stofferne til at trænge ind i din krop og skade dine lunger.

»Nogen kan indtage en farlig høj mængde hostesaft uden at vide det.«