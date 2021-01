Nu har ekspræsident Donald Trumps mest ihærdige tilhængere fundet trøst i en ny dato, hvor alle deres drømme går i opfyldelse.

4. marts 2021 – altså om en god måneds tid.

»Bare rolig. Vores dreng bliver igen indsat som vores retmæssige præsident 4. marts. Slut prut, og så er den ikke længere.«

Sådan skriver en bruger på det sociale medie TikTok, et af de få steder, Donald Trump selv endnu ikke er sortlistet.

Q-Anon-fans. Foto: KYLE GRILLOT - AFP Vis mere Q-Anon-fans. Foto: KYLE GRILLOT - AFP

Det er for længst blevet stadfæstet, at Joe Biden vandt det amerikanske præsidentvalg 3. november. Men millioner af Trump-tilhængere og adskillige republikanske politikere nægter stadig at overgive sig og erkende Donald Trumps nederlag.

Og derfor bliver Trumps mest ihærdige fanklub ved med at give sig selv nye deadlines.

Først ville disse republikaneres »retmæssige vinder« – Donald Trump – blive fastslået efter adskillige omtællinger i dagene efter valget. Siden skulle Trumps nederlag i stater som Arizona og Georgia på mirakuløs vis blive vendt til sejr. Og endelig skulle angrebet på den amerikanske kongres 6. januar vælte Joe Bidens »falske regering« og derefter genindsætte Donald Trump som USAs retmæssige leder.

Et for et er disse håb blevet slukket. Og da forsøget på at vælte regeringen heller ikke lykkedes 6. januar, var ekstremistiske Trump-støttegrupper som QAnon og Proud Boys lige ved at give op.

Donald og Melania Trump. Foto: POOL - Reuters Vis mere Donald og Melania Trump. Foto: POOL - Reuters

Men takket være et spritny sammensværgelsesteori er der nu igen lys for enden af den ellers mørklagte Trump-tunnel.

Ifølge den såkaldte '4. marts-teori' er Joe Bidens regering nemlig stadig ikke officiel. Således er Bidens nylige 'præsidentlige dekreter' endnu ikke offentliggjort på sitet federalregister.gov. Og dette er ifølge ekstremistgrupper som QAnon og Proud Boys et signal til tilhængerne, at der stadig er håb forude.

Med til teorien hører det ifølge magasinet Rolling Stone også, at der i 1871 blev vedtaget en lov, der angiveligt gjorde USA til et firma fremfor en republik. Af den årsag er 'patriotiske amerikanske borgere' ikke underlagt så meget som én eneste lov, der er vedtaget efter 1871.

Ideen bag den kommende fiktive Trump-indsættelse stammer fra en anden amerikansk lov, der frem til 1933 fastlagde, at den nyvalgte amerikanske præsident netop skulle starte på jobbet 4. marts.

Q-Anon- og Trump-tilhængere. Foto: CARLOS BARRIA - REUTERS Vis mere Q-Anon- og Trump-tilhængere. Foto: CARLOS BARRIA - REUTERS

USAs 18. præsident, Ulysses S. Grant, regerede fra 1869 til 1877. Og ifølge sammensværgelsesteorien bliver Donald Trump derfor landets 19. 'virkelige' præsident.

»Nu kan vi endelig gå tilbage til den måde, tingene engang var – som de skal være. Længe leve præsident Donald Trump.«' skriver endnu en TikTok-bruger ifølge radiostationen NPR.