En ny teori om årsagen til en dybt mystisk sygdomsbølge på den amerikanske ambassade i Cuba ser nu dagens lys.

I 2017 blev staben på ambassaden halveret, da diplomater faldt som fluer med uforklarlig sygdom. Fælles for dem var, at de var plaget af en mærkelig lyd.

Det gav anledning til teorier om, at de var ofre for et lydvåben. Men den forklaring bliver nu udfordret.

Det skriver The Guardian.

Et af de beviser, der for alvor fik teorien om et målrettet lyd-angreb mod de amerikanske medarbejdere til at rulle, var en videooptagelse af lyden, som blev bragt i amerikanske nyhedsmedier.

Og det er en analyse af lyden på den video, som nu leverer en alternativ forklaring. Der er ikke tale om et sofistikeret lyd-våben. Lyden på optagelsen er i stedet en summen fra en specifik græshoppe-art med navnet Anurogryllus celerinictus.

Det mener Fernando Montealegre-Zapata, professor i sensorisk biologi på Lincoln University, som har analyseret videoen.

»Optagelsen er helt sikkert en græshoppe, som hører til den gruppe. Kaldet fra denne caribiske art er omkring syv kHz og leveres med en usædvanlig høj hastighed, hvilket giver mennesker følelsen af at høre på en kontinuerlig, skarp vifte,« siger Fernando Montealegra-Zapata.

Den lyd, som amerikanerne i første omgang troede, var et sofistiskeret lydvåben, er måske en speciel græshoppe-art. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Den lyd, som amerikanerne i første omgang troede, var et sofistiskeret lydvåben, er måske en speciel græshoppe-art. Foto: Thomas Lekfeldt

Op mod 24 medarbejdere og deres familiemedlemmer blev ramt af den sygdomsbølge, som gav anledning til spekulationer om et målrettet angreb.

De fleste af de syge er raske igen og tilbage på arbejde.

Efterfølgende har flere forskere analyseret de syge amerikansere for at finde ud af, hvad de har været ramt af. Konklusionerne varierer, og det var ikke samtlige af de syge, som angav den mærkelige lyd som en faktor.

Professor Fernando Montealegre-Zapata understreger dog, at hans analyse ikke udelukker muligheden for, at der rent faktisk er sket et lyd-angreb.

Professorens forskning bakkes på af Gerald Pollack, der forsker i dyre-lyde på McGill University i Montreal, Canada. Han mener, at ’det er meget plausibelt’, at lyden på optagelsen stammer fra græshopper.