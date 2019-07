For mere end fem år siden forsvandt flyet MH370 på mystisk vis. Siden er mange teorier opstået om flyets forsvinden, og nu er endnu en tilføjet til listen.

Det er efterforskere i Frankrig, som har offentliggjort en ny undersøgelse om MH370 efter gennemgang af lister om lasten dengang.

Undersøgelsen siger nærmere, at en ukendt og mystisk last på 89 kg var ombord på flyet, da det lettede. Det mærkværdige er dog, at lasten først blev indskrevet efter take-off, skriver det australske medie News.com.au.

Derudover indeholder undersøgelsen også en teori om en overbelastet container.

Flere pårørende til savnede ombord på flyet har aldrig opgivet at finde MH370. Foto: THOMAS PETER

»En container var overbelastet, uden at nogen ved hvorfor. Eksperterne ved ikke hvorfor. Alt er muligt,« siger den franske ingeniør Ghyslain Wattrelos til mediet Le Parisian.

Ghyslain Wattrelos' kone og to ud af tre børn var ombord på MH370, da det forsvandt fra sin rute mellem Kuala Lumpur i Malaysia og Beijing i Kina.

Det er også ham, der har stået for undersøgelsen, og som han i sidste uge afleverede til efterforskningsdommerne i Paris.

Nu håber Ghyslain Wattrelos blot, at den indsamlede data bliver undersøgt, så teorierne virker troværdige for dommerne.

På Madagaskar og i det østlige Afrika er der siden 2014 blevet skyllet vragrester fra MH370 i land. Foto: Mohd RASFAN

MH370 forsvandt under mystiske omstændigheder i 2014 med 239 ombord, og efterfølgende har storstilede eftersøgninger været i gang omkring Det Indiske Ocean i håbet om at finde flyet.

Indtil videre uden held, selvom enkelte vragrester fra flyet er skyllet i land på Madagaskar og i det østlige Afrika.

Til gengæld er der ikke skortet på informationer om, hvorfor flyet forsvandt.

Den mest udbredte teori er, at MH370 blev styret i havet af flyets 53-årige pilot, Zaharie Ahmad Shah, som kan have været deprimeret og uligevægtig.