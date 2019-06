En ny tendens blandt bloggere har vakt forargelse efter, at flere er begyndt at tage sexede billeder ved Tjernobyl. Atomkraftværket i Ukraine, der blev ramt af en voldsom atomulykke i 1986.

Der er stadig stråling i området, men det er ikke desto mindre muligt at foretage korte turistture til stedet.

Det har adskillige benyttet sig af efter, at HBO tv-serie, Chenobyl, er blevet et hit. Men flere bloggere og andre besøgende har taget sexede billeder ved ulykkesstedet, og det er ikke faldet i god jord. Tendensen har vakt harme, fordi en bruger på twitter har delt fire billeder af turister på stedet, beretter blandt andre The Guardian og BusinessInsider

En af kritikerne er tv-series manuskriptforfattere, Craig Mazin

Meanwhile in Chernobyl: Instagram influencers flocking to the site of the disaster. pic.twitter.com/LnRukoLirQ — Bruno Zupan (@komacore) June 9, 2019

»Det er fantastisk, at #Chernobyl HBO har skabt en turistbølge til Zone of Exclusion. Men ja, jeg har set billeder, der florerer. Hvis du besøger (stedet, red.), så husk, at der skete en frygtelig tragedie her. Udvis respekt for alle dem, der har lidt og mistet,« skriver Craig Mazin på twitter.

Lignende toner finder man andre steder.

»Hvor er det fucking pinligt, især den sidste,« lyder det fra twitterbrugeren NOT John Ivy. om personen på det fjerde billede.

»Ukraine har udstået en frygtelig tragedie i dets historie. Det sidste billede reducerer det til en farce,« påpeger historikeren Aaron Astor, der på twitter

Vis dette opslag på Instagram -ph: @alkrud_ & @angelinaprotein . . . . -assistant: @d._kramer Et opslag delt af @ nz.nik den 6. Jun, 2019 kl. 7.32 PDT

En af dem, der har fået kritik er Julia Baessler, der med sine 320.000 følgere betegnes som Instagram-influencer. Hun delte billeder fra Tjernobyl i maj. Hun forklarer dem således:

»På grund af min kærestes ingeniørarbejde, fik vi særlig adgang til kontrolrum 4, der ellers ikke er tilgængelig for besøgende. Jeg delte de historier online, fordi de er fulde af informationer, og jeg ville virkelig dele dem, men jeg ønsker ikke at blive set som en influencer, der besøger Tjernobyl, fordi det er trendy. Det er ikke sandt,« forklarer hun, ifølge BusinessInsider.

60 personer døde i selve ulykken, mens dødstallet svinger lige fra 4000 - FNs dødstal fra 2005 - og helt op til Greenpeaces dødstal på 90.000, ifølge Time. Det skyldes, at det er usikkert, hvor mange der er døde af kræft forårsaget af ulykken.