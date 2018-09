Boris Johnson siger, at nye diskussioner om teknologi ved grænse i Nordirland lover godt for EU-forhandlinger.

London. Den tidligere britiske udenrigsminister Boris Johnson siger ifølge Reuters, at brug af ny teknik ved den fremtidige grænsekontrol mellem Nordirland og Irland kan bane vej for et gennembrud i forhandlingerne om Storbritanniens farvel til EU.

Johnson henviser til en artikel i The Times om, at EU's chefforhandler, Michel Barnier, arbejder på nye regler, hvor teknologi letter grænsekontrollen betydeligt.

- Jeg ser, at man nu i Bruxelles aktivt diskuterer nogle af de tekniske måder, hvorpå man kan håndtere grænsekontrollen. Jeg tror, at dette kan bane vej for et gennembrud, så vi ikke blot får en situation, hvor vi reelt kan genindtage kontrollen med vore grænser, men også vil blive sikret et rigtigt brexit, siger Johnson og tilføjer:

- Medmindre dette sker, så er en stor del af meningen med brexit udvisket.

Johnson, som er en af de mest markante EU-modstandere, har sagt, at regeringens mislykkede bestræbelser på at få løst spørgsmålene om grænsekontrollen mellem Nordirland og Irland har ført til en "forfatningsmæssig vederstyggelighed".

Grænseovergangene på den irske ø er et af stridspunkterne internt i Storbritannien i forbindelse med en aftale om at forlade EU, og en gruppe af politikere arbejder på et alternativt forslag til den del af aftalen, som omhandler grænsen mellem Nordirland og Irland.

Theresa Mays støtte i parlamentets underhus hviler på det smallest mulige flertal, der er baseret på Det Konservative Parti og det nordirske unionsparti, DUP.

Den britiske udtræden af EU skal efter planen ske med udgangen af marts næste år.

/ritzau/Reuters