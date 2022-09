Lyt til artiklen

En lille virksomhed har udviklet en teknologi, der kan ændre accenter hos callcenter-medarbejdere.

Startupvirksomheden, Sanas har fortalt BBC, at teknologiens formål er at nedbryde accentbaserede fordomme og reducere racistiske overgreb.

Begge dele er noget, som de ansatte hos callcentre ofte oplever, lyder det fra firmaet.

Det er dog ikke alle, der er glade for den nye teknologi.

Kritikere kalder den et skridt i den forkerte retning og siger, at sproglig mangfoldighed i stedet bør hyldes.

Nyhedsmediet SFGATE anklagede blandt andet Sanas for at få medarbejderne, hvoraf mange var fra det globale syd, til at 'lyde hvide'.

Sharath Keshava Narayana, der er medstifter af Sanas, afviser dog, at det skulle være tilfældet og fortæller, at alle fire af firmaets grundlæggere er immigranter, og det samme er 90 procent af virksomhedens ansatte.

Ifølge Sanas er formålet altså at forbedre kommunikationen der, hvor accent ellers kunne udgøre en barriere.