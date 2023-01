Lyt til artiklen

»Vi er ikke i tvivl om, at Rusland vil bruge alt, hvad de har, og alle, de kan mønstre, til at forsøge at vende krigen.«

Sådan lød det tirsdag fra den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj i en videotale.

Og der er også kommet påstande fra USA onsdag om, at russerne planlægger at øge strømmen af ​​styrker til de besatte områder i Donbas-regionen.

»Russerne vil øge strømmen af ​​styrker for at tippe balancen i Donbas-regionen,« lyder det også i en meddelelse fra Det Hvide Hus ifølge Reuters.

Meldingerne kommer få dage efter, at et ukrainsk angreb nytårsaften dræbte, hvad der kan have været flere hundrede nymobiliserede soldater i Makijivska i Donetsk.

I en sjælden indrømmelse af ofre indrømmer Rusland at have mistet 89 soldater ved angrebet, mens Ukraine hævder, at tallet er 400.

Kyiv har i flere uger hævdet, at russerne planlægger en ny mobilisering af militærpersonale, der skal sendes ind i Ukraine.

De har også hævdet, at Putin igen vil beordre grænselukninger i Rusland for at forhindre mænd i kampalderen i at flygte ud af landet, som hundredtusinder gjorde i efteråret.

Putin har afvist, at Rusland har mobiliseret flere styrker.

Det var i september, at Putin annoncerede, hvad han omtaler som en delvis mobilisering til krigen i Ukraine, som i Rusland stadig omtales som en militær specialoperation.