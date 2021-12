Omikronvarianten er på manges læber verden over og alle forskers øjne er rettet mod Sydafrika.

En variant, som opstod i Sydafrika, men som hurtigt har spredt sig til andre lande og ikke mindst Danmark. Og med over 78.000 tilfælde bare i Sydafrika, har et af landets førende universiteter lavet undersøgelser af den nye variant. Tal der kan få konsekvenser for fremtidig restriktioner.

»Det er interessant læsning, at umiddelbart så er den cirka 23 procent mindre dødelig end deltavarianten. Det er jo noget der rykker,« forklarer B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, og fortsætter:

»Da det er en ret stor undersøgelse, så tænker man, at det er godt nyt, og det er blevet taget op. 78.000 har man undersøgt, og de (Sydafrika, red) var første land i verden til at få varianten, men de nye tal skal måske tages med et gran salt.«

Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Jakob Illeborg. International korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

De her tal er umiddelbart noget, som vil får mange til at ånde lettet op.

Men selvom tallene ifølge sydafrikanerne viser, at to doser vaccine beskyttet helt op til 70 procent i forhold til at blive indlagt, så gik der ikke mange timer, før kritikken kom.

Blandt andet fra en medicinchef fra Moderna, der er en af kritikerne, som siger, at man bliver nødt til at tage det hele med et gran salt, lyder det fra Jakob Illeborg.

»For det første er befolkningen meget ung, deres gennemsnitsalder er lavere end mange andre steder her i blandt Storbritannien og Danmark, og allerede det gør en forskel. Da man som ung har mindre risiko for at blive indlagt. Der har været mere fritsvævende covid i omløb, så der kan være større flokimmunitet end andre steder. De nye tal er selvfølgelig godt nyt, men det viser også, at man bliver syg af omikron.«

»Det betyder, at der en konflikt. Vi sidder og venter på, hvor meget der skal lukkes ned og det er præcis de tal, vi venter på for at kunne lave restriktioner. Om vi kan have is i maven, eller hvad vi skal. Det hele afhænger af, hvordan man læser tallene nu.«

Og det er også det, som den danske regering venter på. Indtil videre har man valgt at holde restriktionerne i bero, men hvis de nye tal viser sig at være knap så gode, som først antaget, kan restriktionerne hurtigt ændres.