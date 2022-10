Lyt til artiklen

Den nydannet regering med Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna har allerede gang i kedlerne.

Man vil nemlig gerne have flere atomreaktorer i det svenske land og dermed udbygge de eksisterende atomkraftværker.

Det skriver nyhedsbureauet AFP på baggrund af et svensk pressemøde med den nye regering.

»Nye atomreaktorer vil blive bygget,« sagde Ebba Busch, der er leder af Kristendemokraterne, på pressemødet.

Det sker blandt andet på grund af de stigende energipriser.

B.T. har tidligere skrevet, hvordan Kristdemokraterna, som nu er i en regering, foreslår, at der bygges nye kraftværker i Sverige og foreslår i den ombæring at benytte lokationen, hvor det nu afviklede Barsebäck-værk ligger.

»Det vil være en helt vanvittig beslutning.«

Det var meldingen fra Martin Lidegaard (R), der er formand for Det Udenrigspolitiske Nævn i Folketinget, efter det svenske parti har meldt ud, at de gerne vil have atomværket Barsebäck genåbnet.