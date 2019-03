Præsident Bouteflika har lovet ikke at genopstille for femte gang - men ingen tegn på, at han vil gå lige nu.

Titusinder af demonstranter har samlet sig bymidten af Algeriets hovedstad, Algier, for at kræve præsidentens afgang.

Den 82-årige præsident, Abdelaziz Bouteflika, har efter flere ugers protester lovet ikke at genopstille til præsidentposten for femte gang.

Men der er ikke tegn på, at han lige nu vil træde tilbage. Og det er uvist, hvornår der bliver valg.

Demonstranterne kræver, at han forsvinder øjeblikkeligt.

