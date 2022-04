Han var engang en af rockens helt store idoler. Sangeren fra den britiske gruppe Queen, Freddie Mercury. Desværre døde han af aidsrelaterede komplikationer i 1991. Men han er bestemt ikke glemt.

I hvert fald ikke i Sydkorea. Der blev i sidste uge rejst en statue af sangeren på øen Jeju. Det var resultatet af en otte år lang kamp for at give ham et værdigt minde.

Det var takket være en ægte superfan af Queen, den 57-årige Baek Soon, som lyttede til optagelser af gruppen med Freddie Mercury, dengang de var helt store i 1980erne. Det skriver Bangkok Post.

For Queens musik var faktisk helt forbudt i Sydkorea, som var ledet af en militærregering under Park Chung-hee. Musikken blev betragtet som upassende. Formentlig på grund af Freddie Mercurys optræden som bøsse.

Her bliver Freddie Mercurys statue dækket til, før den bliver afsløret den 21. april 2022. Foto: ANTHONY WALLACE

»Sangene fra Mercury fik mig til at blive ved med at arbejde, trods de mange forhindringer, der var på min vej,« siger Baek.

Han tilføjer, at det har været otte års kamp for at få lov til – som den kun anden statue i verden – at få tilladelse til at rejse den af de resterende medlemmer, som stadig turnerer under navnet Queen.

»Jeg begyndte med at skrive til Queens firma i 2014, for jeg ønskede at få tilladelsen til at rejse statuen.«

Skriveriet varede i syv år, hvor han hver måned skrev til England. Men først i 2020 fik han svar. Queen skulle dette år spille deres første koncert i Sydkorea, og medlemmerne af bandet ville gerne mødes med Baek, når de alligevel var i Seoul.

Den britiske rockgruppe Queens sanger døde for mere end 30 år siden. Her ses statuens ansigt. Foto: ANTHONY WALLACE

Man skal ikke undervurdere de sydkoreanske fans. Over 10 millioner så i 2010 den Oscar-vindende film 'Bohemian Rhapsody' med Rami Malek i hovedrollen som Freddie Mercury. Det var godt en femtedel af landets befolkning.

Efter at have fået tilladelsen, så brugte Baek næsten 280.000 kroner på at få lavet den 177 cm høje statue af sin – og mange landsmænds – store helt. Den blev i torsdags den 21. april afsløret på stranden i Jeju. Kun i Montreux i Schweiz, hvor Freddie Mercury levede sine sidste år, findes der en statue af ham.

»Jeg er meget stolt af at være her i dag, for at markere afsløringen af statuen af Freddie. Det er kun den anden, der har fået det officielle stempel,« sagde Kim Pan-jun, som har en bar i Seoul, der er lavet som en Queen-bar.

»Jeg er sikker på, at Freddie giver sin velsignelse oppe i himlen.«