Er du en af dem, der elsker et godt skydespil på computeren, så skal du måske passe ekstra på.

Et nyt studie viser, at gameres hørelse er i fare, når de spiller især skydespil.

Det skriver BBC.

Ifølge studiet spiller gamere oftere i længere perioder med lyden skruet for højt op.

Dertil kan man spørge sig selv, om ikke det så var en idé at skrue ned for lyden.

Og det er da også en del af løsningen.

Men en af konklusionerne i undersøgelsen er, at det ikke kun handler om lydstyrke, men også den tid man bliver udsat for de lydene, der følger med et computerspil.

Hos Verdenssundhedsorganisation, WHO, mener man, at voksne ikke bør lytte til 90 decibel mere end fire timer om ugen og 95 decibel mere end en time.

Studiet viste, at det gennemsnitlige støjniveau for hovedtelefoner i fire skydespil var mellem 88,5 og 91,2 decibel.

Flere undersøgelser, som indgår i studiet, viste, at der var sammenhæng mellem gaming og høreskader samt tinnitus.

Forskerne bag studiet opfordrer til, at man gør opmærksom på de potentielle høreskader, der kan komme af gaming i samme omfang, som man advarer mod høj lyd ved blandt andet koncerter.

Hvis man absolut bare må game i flere timer end det anbefalede, kommer man her med tre gode råd til at minimere risikoen for høreskader.

1. Skru ned for lyden – Ned til 50 procents lydstyrke. Nogle spil giver dig mulighed for at justere lydniveauer for specialeffekter og musik. Det kan man med fordel gøre brug af.

2. Hold regelmæssige pauser – for at give ørene en pause fra støjen.

3. Hvis du spiller i et støjende miljø, skal du bruge støjreducerende hovedtelefoner i stedet for at skrue yderligere op for at overdøve støjen.