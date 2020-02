Den 8. januar blev et ukrainsk passagerfly skudt ned af iranske missiler ved Teheran Lufthavn og tog 176 uskyldige mennesker med sig i døden.

I begyndelsen var det uklart, hvad der reelt set var sket, men efter tre dage indrømmede Iran at have skudt flyet ned.

Nu kaster en lydoptagelse fra den skæbnesvangre dag et nyt lys over nedskydningen og omstændighederne omkring.

På ukrainsk stats-tv blev en samtale mellem en iransk pilot og en flyveleder fra lufthavnen umiddelbart efter nedskydningen nemlig søndag afspillet, skriver flere internationale medier herunder MSN.

Og den samtale gør det soleklart, at iranerne udmærket var klar over 'deres uheld' få sekunder efter, at det var sket.

Det hele starter med, at den iranske pilot, der på daværende tidspunkt er i luften med et andet fly, spørger over radioen:

»Er det her et aktivt område? Der er lys ligesom et missil. Er der noget?«.

Flyvelederen i kontroltårnet i Teheran Lufthavn svarer tilbage:

»Vi har intet fået at vide. Hvordan var lyset?«.

»Det var lyset fra et missil,« svarer den iranske pilot herefter tilbage.

Herefter kan man på lydoptagelsen høre, hvordan kontroltårnet forsøger at få fat på Ukraine International Airways fly 752, men så giver den iranske pilot en ubehagelig melding.

»Jeg har lige set en eksplosion. En meget stor en.... vi så det... jeg ved virkelig ikke, hvad det var,« melder han ind til kontroltårnet.

57 af de dræbte var canadiere, men et endnu større antal var fra flyselskabets hjemland Ukraine.

Den ukrainske præsident var da også hurtig til at kommentere på den nye lydoptagelse i et tv-interview.

Præsidenten, Volodymyr Zelenskiy, mener, at optagelsen »beviser, at iranerne fra start vidste, at vores fly var blevet ramt af et missil«.

Nedskydningen af det ukrainske passagerfly skete blot få timer efter, at Iran lancerede et missilangreb mod to militærbaser i Irak.

Konflikten mellem Iran og USA er blevet optrappet, efter den højtstående iranske generel, Qasem Soleimani, på ordre fra den amerikanske præsident, Donald Trump, blev dræbt i et droneangreb den 3. januar.