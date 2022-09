Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En skovbrand, der hærger området ved Fairview avenue øst for byen Hemet sydøst for storbyen Los Angeles i Californien, vokser i omfang.

Tirsdag havde branden raseret omkring 1.214 hektar, men brandfolk kæmpede for at kontrollere ilden, som allerede havde kostet to liv og ødelagt adskillige hjem.

Branden begyndte kort tid efter klokken 14 om eftermiddagen mandag amerikansk tid. Den spredte sig hurtigt, og en evakueringsordre blev udsendt. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

»Aktiviteten af denne brand har været meget uforudsigelig,« sagde talsmanden for brandvæsenet Rob Roseen ved en pressekonference tirsdag morgen.

En helikopter fra brandmyndighederne er i aktion under Fairview Fire. Foto: DAVID SWANSON Vis mere En helikopter fra brandmyndighederne er i aktion under Fairview Fire. Foto: DAVID SWANSON

Branden har ødelagt adskillige hjem og beskadiget mange flere, da den startede i udkanten af Hemet i amtet Riverside.

De to mennesker, der mistede livet, blev dræbt, da de forsøgte at undslippe flammerne.

Brandfolkene koncentrerede sig ikke blot om det udfordrende terræn, røgen og flammerne fra ilden, men også om temperaturen, der mandag nåede op på over 40 grader celsius.

Temperaturen ville formentlig holde sig der oppe også tirsdag.

Vand bliver smidt ned fra en helikopter, nær ved en brandmand. Foto: DAVID SWANSON Vis mere Vand bliver smidt ned fra en helikopter, nær ved en brandmand. Foto: DAVID SWANSON

Der er indsat seks tankfly, fire helikoptere og på landjorden er 265 brandfolk i gang med at bekæmpe branden. Det meddeler brandmyndighederne i Riverside.

Der er udstedt evakueringsordre for 3.400 hjem i området.

Mere end to årtiers tørke og stigende temperaturer, som er blevet være takket være klimaforandringer, har gjort skovbrande mere hyppige i Californien.

De værste år har været årene 2020 og 2021, baseret på de områder, der blev afbrændt.