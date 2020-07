Den populære videoapp TikTok stopper sin aktivitet i Hongkong, som udgør en lille del af appens marked.

Videoappen TikTok forlader Hongkong inden for få dage. Det oplyser en talsmand til nyhedsbureauet Reuters.

Appen, som er ejet af kinesiske ByteDance, har taget beslutningen om at trække sig ud af Hongkong, efter at en omstridt ny sikkerhedslov er trådt i kraft.

- I lyset af de seneste hændelser har vi besluttet at stoppe vores aktivitet i Hongkong, siger talsmanden til Reuters.

TikTok har tidligere sagt, at man ikke ville imødekomme anmodninger fra den kinesiske regering om at censurere indhold eller få adgang til brugeres data.

Ifølge TikTok er der heller aldrig kommet sådanne anmodninger.

Mandag oplyste Facebook, at selskabet indtil videre ikke vil imødekomme anmodninger fra politi, regering og andre myndigheder i Hongkong om at udlevere oplysninger om brugerne af det sociale medie.

Det samme gælder beskedtjenesten WhatsApp, der er ejet af Facebook.

Pausen gælder, indtil der er foretaget en grundigere gennemgang af den nye nationale sikkerhedslov, der blev vedtaget i Kina i sidste uge.

Den nye kinesiske sikkerhedslov for Hongkong forbyder blandt andet oprør eller forsøg på løsrivelse. Det kan give fængsel på op til livstid i Hongkong.

Allerede dagen efter, at loven var trådt i kraft, blev de første personer anholdt i Hongkong for at have brudt den.

En række lande, herunder Storbritannien, Frankrig, Tyskland og Japan, har bedt Kina revurdere loven. Ifølge landene undergraver den byens ret til selvbestemmelse.

Det medfører ikke noget stort tab for TikTok at trække sig ud af Hongkong. Hongkong udgør en lille del af markedet, oplyser en kilde med kendskab til sagen til Reuters.

Globalt er TikTok blevet downloadet mere end to milliarder gange.

På appen TikTok kan brugere optage en kort video og dele den med andre.

Langt de fleste brugere bruger appen til at optage videoer af dem selv, hvor de mimer og danser til en sang, der kører i baggrunden.

Appen og virksomheden bag er blevet kritiseret kraftigt for at stjæle og bruge oplysninger fra de brugere, der downloader appen.

