Tom Hagen har nu fået en ny sigtelse på sig, efter at politiet ransagede hans hus tilbage i efteråret 2018, hvor konen Anne-Elisbaeth Hagen forsvandt.

Han er nu sigtet for ulovlig besiddelse af våben.

Det skriver NRK.

Der er tale om fire pistoler og et ladt haglgevær, som Tom Hagen havde til at stå ved siden af sin seng, da politiet ransagede hjemmet i november 2018.

Ifølge Hagens forsvarsadvokat, Svein Holden, havde han haglgeværet til at stå ved sengen, da han var bange for, at gerningsmændene skulle vende tilbage til parrets villa.

Ifølge Hagen blev konen nemlig kidnappet og formentlig dræbt af ukendte gerningsmænd.

Men i april i år kom der er et stort vendepunkt i sagen, da politiet arresterede Tom Hagen og sigtede ham for mord og medvirken til mordet på Anne-Elisabeth Hagen.

Tom Hagen nægter at have noget med sagen at gøre.

Politiet fandt følgende våben under ransagningen.

To forseglede pistoler af typen Astra

En rusten Husqvarna-pistol fra 2. verdenskrig

En Smith & Wesson pistol

Et ladt haglgevær

Flere haglgeværpatroner og 9 millimeter patroner

»Han blev rastløs og bange, og som et resultat tog han haglgeværet ud af våbenskabet og placerede det bag sengen for at kunne sove sikkert med sikkerhed for, at han kunne forsvare sig, hvis gerningsmændene skulle vende tilbage,« siger forsvarsadvokat Holden.

Tom Hagen mener, at han informerede politiet om våbnene tidligt efter forsvinden, og at han fik svaret, at han ikke behøvede at bekymre sig om dette, fortæller Holden til NRK.

Hagen manglede tilladelse til pistolerne, og våbnene var heller ikke opbevaret korrekt i våbenskabet.

Ifølge forsvareren har Tom Hagen haft interesse i våben siden han var teenager, og våbnene skal have haft antikvarisk værdi for ham. Den 70-årige Hagen har også længe været medlem af en skydeklub. Det skulle være grunden til, at han havde patroner til en af ​​pistolerne og haglgeværet.

Tom Hagen tilbragte ti nætter i forvaring efter anholdelsen. Appelretten mente dog, at der ikke var nogen god grund til, at Hagen skulle stå bag mordet, og han blev derfor løsladt den 9. maj i år.