Den amerikanske internetgigant Microsoft er gået med til at betale en tocifret millionbøde.

Bøden kommer, efter Microsoft har indgået forlig med FTC, en amerikansk forbrugerbeskyttelsesorganisation.

Det skriver Reuters.

I alt skal Microsoft betale 20 millioner dollar, 139 milloner kroner, for at have indsamlet data på børn uden forældres samtykke.

Det gjorde man, da et ukendt antal af børn oprettede sig i Xbos' spilsystem, hvortil Microsoft fik adgang til data.

Microsoft medgiver, at de er forpligtet til at betale bøden.

Samtidig vil virksomheden opdatere processen, hvorpå man opretter sig i systemet ved at løse en dataopbevaringsfejl i deres system, lyder det.

Afgørelsen kommer mindre end en uge efter, at Amazon accepterede en bøde og indgik forlig i en lignende sag.

Ifølge FTC har Alexa, et system ejet af Amazon, hvor man kan tænde elektronik via sin stemme, gemt stemmeoptagelser fra børn uden forældres samtykke, hvilket var det grundlæggende punkt i anklagen.

Amazon skal i den sag betale 25 millioner dollar.