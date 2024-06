Han kan ses i et af de ti vinduer på storskærmen.

Dér nederst sidder Andrej Belousov i en grøn militæruniform, udstyret med et væld af medaljer og ordener.

»Sikke en joke,« som Michael McFaul, tidligere amerikanske ambassadør i Rusland, skriver på X.

For som den britiske historiker Mark Galeotti påpeger samme sted har den nyudnævnte russiske forsvarsminister absolut ingen militær baggrund.

Alligevel har han nu – for første gang – iført sig en militæruniform. Det skete mandag i forbindelse med et møde i det russiske sikkerhedsråd.

Siden Andrej Belousov midt i maj pludselig blev udnævnt til forsvarsminister, har han ved hvert eneste møde eller offentlige fremtoning siden været iført et civilt, mørkt jakkesæt

Indtil nu.

»Det er ret deprimerende,« skriver Mark Galeotti om stilskiftet.

Andrej Belousov – i jakkesæt – med et væld af uniformerede repræsentanter fra militæret ved et møde i maj. Foto: Dmitry Harichkov/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Andrej Belousov – i jakkesæt – med et væld af uniformerede repræsentanter fra militæret ved et møde i maj. Foto: Dmitry Harichkov/EPA/Ritzau Scanpix

Historikeren påpeger videre, at rent teknisk har Andrej Belousov 'ret' til at være iført uniform, fordi han med sin udnævnelse til forsvarsminister har fået en civil rang, der svarer til at være general.

Men alligevel.

»Hvis han havde beholdt sit jakkesæt på, ville det have udstrålet mere klasse samt uafhængighed fra generalerne (i militæret, red.), hvis inkompetence og korruption han er blevet ansat til at udrydde,« skriver Mark Galeotti:

»Det ville også have symboliseret den civile kontrol over militæret.«

Sergej Sjojgu (tv.) brugte også uniform, da han var forsvarsminister – nu har han smidt den igen, som det her ses til et nyligt møde med netop efterfølgeren Andrej Belousov (th.), der her er i jakkesæt. Foto: Vyacheslav Prokofyev/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Sergej Sjojgu (tv.) brugte også uniform, da han var forsvarsminister – nu har han smidt den igen, som det her ses til et nyligt møde med netop efterfølgeren Andrej Belousov (th.), der her er i jakkesæt. Foto: Vyacheslav Prokofyev/AFP/Ritzau Scanpix

Med sit hamskifte gør økonomen Andrej Belousov som sin forgænger, Sergej Sjojgu, der heller ikke havde en militær fortid trods den flittige brug af uniform.

Det var han i øvrigt den første i den position til at gøre.

Det russiske militær og forsvarsministeriet har flere gange været på kollisionskurs i forbindelse med krigen i Ukraine, og historikeren Mark Galeotti har et bud på, hvordan man skal tolke Andrej Belousovs pludselige trang til at gå i uniform.

»Jeg frygter, at beslutningen om at iføre sig uniform til et møde – og altså ikke engang til en stor parade eller lignende – antyder en form for underdanighed eller et forsøg på at imødekomme alle de 'skræmmende' militærfolk,« lyder det.