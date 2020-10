En rumstation skal i kredsløb om Månen og ventes at få en vigtig rolle i længerevarende missioner.

Den europæiske rumfartsadministration (ESA) vil i næste uge afsløre detaljerne om flere missioner, der skal hjælpe med at få mennesker tilbage på Månen og "udforske den ordentligt".

Det skriver britiske The Guardian.

Projekterne handler blandt andet om at skabe en bemandet rumstation, der skal i kredsløb om Månen som en del af det såkaldte Gateway-program.

Der skal også udvikles en avanceret kommunikations- og brændstofenhed, der skal fungere som et redskab for astronauterne på Månen, skriver avisen.

Missionerne udføres i samarbejde med den amerikanske rumfartsadministration (Nasa) og de japanske og canadiske rumfartsorganisationer.

- Beslutningerne er blevet taget, og nu går vi videre med rumhavnen på Månen (en rumhavn er et sted, hvorfra rumfærger blandt andet vedligeholdes og affyres, red.), siger David Parker, leder for robotteknik ved ESA.

Nasa har allerede præsenteret en ambition om at vende tilbage til Månen inden 2024.

Det er ikke sikkert, at Gateway-rumstationen vil indgå i de første missioner, når astronauter vender tilbage til Månen.

Men den indgår især i planerne i forbindelse med fremtidens månemissioner, hvor håbet er, at man kan blive længere tid deroppe.

- Månen er som et ottende kontinent, siger David Parker til The Guardian.

- Det er et astronomisk museum, som har stået og samlet vores solsystems historie i over fire milliarder år. Da vi tog dertil med Apollo, gik vi i bund og grund blot ind i museumsbutikken og tog et par souvenirs med. Nu skal vi udforske den ordentligt.

Et af de afgørende mål i Gateway-programmet er at undersøge Månens sydpol for frossent vand.

Tidligere i oktober blev det annonceret, at den danske arkitektgruppe Bjarke Ingels Group (BIG) får en central rolle i et forsøg på at gøre huse på Månen beboelige.

Flere af kontrakterne med de europæiske rumfirmaer ventes at blive annonceret af ESA ved næste uges International Astronautical Congress, skriver The Guardian.

/ritzau/