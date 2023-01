Lyt til artiklen

Normalt er 23 år ikke en alder, der vækker den store opsigt.

Men når det er en hund, og i dette specifikke tilfælde en chihuahua, som er blevet så gammel, så er det alligevel ret usædvanligt.

Faktisk er det så usædvanligt, at hunden Spike fra Ohio i USA nu kan kalde sig verdens ældste hund.

Det skriver Guinness World Records.

Titlen overtog han officielt 7. december sidste år, hvor hans alder var 23 år og syv dage.

At Spike er blevet så gammelt er ikke mindre imponerende, når man tager hans tilstand, da ejeren Rita Kimball fandt ham, i betragtning.

»Han var barberet op ad ryggen, havde blod rundt om halsen fra en kæde eller et reb og så rimelig skidt ud,« fortæller hun om Spike, der allerede dengang var ti år gammel.

Medarbejderen i den forretning, som Spike stod foran, fortalte hende, at hunden havde stået der i tre dage. Derfor besluttede hun sig for at give ham et nyt hjem.

Ifølge Dyrenes Beskyttelse bliver hunde oftest mellem ti til 15 år gamle, men det er Spike altså langt ude over.

Videnskaben er ikke helt præcis, men med sine 23 hundeår vil det i menneskeår svare til, at han er 112 år gammel.

Helbredet er da også en lille smule påvirket af alderen, lyder det fra Rita Kimball.

»Han er venlig, men fordi han næsten er blind og har svært ved at høre, kan han godt nogen gange miste tålmodigheden og have lyst til at være i fred.«