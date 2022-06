Lyt til artiklen

Priserne på benzin og diesel fylder meget i danskernes hverdag, hvor de nu har nået et historisk niveau.

Men også i USA slår benzinpriserne nye rekorder.

Ifølge AP News nåede den landsdækkende gennemsnitspris for en gallon benzin 11. juni for første gang nogensinde op på fem dollar. Det vil sige 35,4 kroner for 3,8 liter, svarende til omkring ni kroner per liter.

Det betyder, at den nationale gennemsnitspris i USA er steget med 1,93 dollar - omkring 13,7 kroner - fra samme tidspunkt sidste år. Alene i den seneste uge har der været en stigning på 19 cent per gallon.

Californien har den højeste gennemsnitspris på 6,43 dollar - omkring 45,5 kroner - per gallon. Det laveste gennemsnit er Mississippi med 4,52 dollar, omkring 32 kroner.

Og der er flere årsager til stigningen i benzinpriserne, skriver nyhedsmediet.

Både at amerikanerne typisk kører mere fra omkring Memorial Day 30. maj, hvilket betyder, at efterspørgslen er stigende. Og så er der de globale oliepriser, som også er stigende - dette forstærket af sanktioner mod Rusland, en førende olieproducent, på grund af landets krig mod Ukraine.

Sidst, men ikke mindst, er der en begrænsning i raffineringskapaciteten i USA, fordi flere raffinaderier lukkede ned under pandemien.

Top-10 over benzinpriser i verden Gennemsnitsprisen på benzin rundt om i verden. 1. *Hongkong: 20,4 kroner pr. liter 2. *Norge: 19,5 kroner pr. liter 3. *Danmark: 18,2 kroner pr. liter 4. *Finland: 17,5 kroner pr. liter 5. *Island: 17,2 kroner pr. liter 6. Centralafrikanske Republik: 17 kroner pr. liter 7. *Grækenland: 16,9 kroner pr. liter 8. Monaco: 16,8 kroner pr. liter 9. *Holland: 16,7 kroner pr. liter 10. *Sverige: 16,4 kroner pr. liter Kilde: Global Petrol Prices. Priserne for landene med en * opdateres ugentligt. Dataene for de resterende lande opdateres månedligt.

Ifølge tal fra 6. juni fra GlobalPetrolPrice ligger Danmark på tredjepladsen på listen over verdens lande med de højeste benzinpriser.

I øjeblikket er den gennemsnitlige literpris i Danmark 18,20 kroner – kun lige overgået af Norge med 19,50 kroner per liter og Hongkong med 20,40 kroner per liter.

Til sammenligning kostede en liter 95 oktan-benzin i Danmark kun 12,79 kroner den 1. januar i år.