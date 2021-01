»De fleste, jeg har talt med, synes, at Donald Trump er bindegal. Men amerikanerne er meget splittede.«

Det siger B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, der lige nu befinder sig i USAs hovedstad Washington.

Her er der søndag mere dårligt nyt til Donald Trump.

I helt ny afstemning svarer rekord mange amerikanere, at Donald Trump misbilliger sin post som præsident her i den sidste tid, inden Joe Biden formelt overtager Det Hvide Hus.

I ny afstemning svarer 54 procent, at Donald Trump bør forlade præsidentposten, inden 20. januar, hvor Joe Biden ellers formelt skal overtage. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere I ny afstemning svarer 54 procent, at Donald Trump bør forlade præsidentposten, inden 20. januar, hvor Joe Biden ellers formelt skal overtage. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Helt konkret svarer 62 procent i en ny afstemning foretaget af CNN i perioden fra 9 til 14. januar, at Donald Trump ganske enkelt er dumpet som præsident.

Omvendt mener kun 34 procent, altså tæt på det halve antal, at hans arbejde i den sidste tid som præsident er godkendt, mens fire procent ikke har nogen holdning.

Det er den værste måling for Donald Trump, siden han i januar 2017 blev udnævnt til præsident, og CNN startede med at lave denne afstemning om Trumps popularitet.

Og dramaet, hvor Trump-tilhængere 6. januar stormede Kongressen i Washington, er bestemt også til at se i afstemningen.

6. januar udbrød stor dramatik, da en stor gruppe af Trump-tilhængere stormede Kongressen i Washington. (Photo by Saul LOEB / AFP) Foto: SAUL LOEB Vis mere 6. januar udbrød stor dramatik, da en stor gruppe af Trump-tilhængere stormede Kongressen i Washington. (Photo by Saul LOEB / AFP) Foto: SAUL LOEB

54 procent af de adspurgte svarer, at Donald Trump bør forlade præsidentposten, allerede inden 20. januar, hvor Joe Biden overtager stolen i Det Hvide Hus.

Årsagen er den måde Donald Trump direkte opfordrede en skare af sine tilhænger til at storme Kongresbygningen.

»De seneste år har der været skabt en Trump-kultur. Ja, han har været et brand, ja, varemærke hos mange. Men det går tydeligvis den gale vej,« siger Jakob Illeborg.

Hvad siger de amerikanere, du har talt med i USA de sidste par dage?

Her ses Jakob Illeborg, der er international korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche Vis mere Her ses Jakob Illeborg, der er international korrespondent hos B.T. Foto: Jon Wiche

»Jeg er i Washington, der er en meget politisk by. Folk er trætte af at se soldater med maskinpistoler som om, at byen var blevet til et nyt Bagdad. Så de fleste vil have Trump til hurtigst muligt at forlade posten. Men tager du 500 kilometer ind i landet, kan det se anderledes ud,« siger B.T.s korrespondent.

Jakob Illeborg peger da også på, at der er ret stor splittelse generelt blandt amerikanerne, når det gælder Donald Trump.

»Nede hos bageren i morges, talte jeg med en mand fra Nebraska. Han sagde, jeg ikke skal tro på noget, jeg læser i amerikanske aviser eller ser på tv. Det hele er opfundet som en konspirationsteori for at skade Donald Trump,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Lige nu er fortsat mange fra Repulikanerne, der støtter op om Trump. Men der er færre, end der var for nogen måneder siden. Og det bliver spændende at se, om de skifter mening, når han har forladt præsidentembedet.«