En ny reklamekampagne fra verdens største tobaksselskab, Philip Morris, opfordrer rygere til at kvitte smøgerne, men den stort anlagte kampagne møder voldsom kritik for at være hyklerisk.

Ifølge engelske The Telegraph har Philip Morris, der blandt andet sælger Marlboro, brugt to millioner pund (svarende til 17 millioner kroner, red.) på kampagnen ‘Hold My Light,’ der møder briterne mandag.

Tobaksselskabet har blandt andet købt et fire-siders annonceomslag i avisen Daily Mirror, hvor budskabet er, at rygerne bør skodde smøgerne.

Men organisationen Cancer Research kalder over for BBC kampagnen for 'svimlende hykleri', blandt andet fordi Philip Morris fortsat forsøger at fremme rygning i andre lande, lyder det.

Philip Morris International. Arkivfoto Foto: FABRICE COFFRINI Vis mere Philip Morris International. Arkivfoto Foto: FABRICE COFFRINI

Og antirygning-organisationen Action on Smoking and Health kritiserer Philip Morris for at bruge annonceomslaget i den store britiske tabloidavis som et forsøg på at omgå de strikse reklame-love i England, der forbyder tobaksreklamer.

Direktør i Philip Morris Peter Nixon udtaler til BBC, at kampagnen skal 'støtte' rygere i retning af alternativer til cigaretter.

Philip Morris sælger blandt andet e-cigaretmærkerne Nicocig, Vivid og Mesh.

»Cigaretter står fortsat for 87 procent af vores forretning. Vi vil gerne være røgfrie så snart som muligt, og vi vil gerne sælge alternativer, men det tager tid.«