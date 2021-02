Efter syv år med to rivaliserende regeringer er politikere fra Libyen enedes om at bakke op om én ny regering.

Libyen har fredag fået en ny midlertidig regering, der står over for den ikke helt lille opgave med at forsøge at samle det uroplagede land og gøre klar til valg senere på året.

Mohammed al-Menfi, der er tidligere diplomat fra byen Benghazi i øst, skal stå i spidsen for et præsidentielt råd med tre medlemmer. De to andre, Musa al-Koni og Abdullah al-Lafi, kommer henholdsvis fra syd og vest i Libyen.

Abdulhamid Dbeibeh er valg til ny premierminister i en afstemning blandt deltagerne i de politiske forhandlinger, der har haft støtte fra FN.

Han skal senest om tre uger præsentere en ny regering for parlamentet, som så har tre uger til at godkende den.

- På vegne af FN glæder det mig at bevidne dette historiske øjeblik, siger FN's udsending til Libyen, Stephanie Williams, til de delegerede. De har i en uge været samlet på et hotel lidt uden for den schweiziske by Genève.

Libyen har været præget af kaos, splittelse og vold siden 2011, hvor den daværende leder, Muammar Gaddafi, blev væltet fra magten og siden dræbt.

Det nordafrikanske land har siden 2014 haft to rivaliserende regeringer - én i øst og én i vest - der kæmpede om magten. Begge regeringer havde støtter i udlandet.

FN's generalsekretær, António Guterres, byder fredag nyheden om regeringsdannelsen i Libyen velkommen.

Han opfordrer alle parter både i Libyen og internationalt til at respektere resultatet.

- Det er helt afgørende for at samle Libyen og komme videre i retning af fred, siger Guterres på et pressemøde.

Blandt libyerne er der en vis skepsis over for processen, som de ser som styret fra udlandet. Og der er tvivl om, hvorvidt den nye samlingsregering og et valg kan hele den splittelse, der har præget landet i de seneste 10 år.

- Det er et smertestillende middel, der i en periode skal fremstille Libyen som stabilt. Men krig og spændinger vil helt sikkert komme tilbage før eller siden, så længe militserne har magt, siger Abdulatif al-Zorgani, en 45-årig statsligt ansat i hovedstaden Tripoli.

/ritzau/Reuters