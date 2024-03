Polens regering vil genopbygge forfatningsdomstols legitimitet - men det er komplekst, erkender minister.

Polens nye regering vil tilbagerulle de omstridte retlige reformer, som blev foretaget under det tidligere nationalkonservative regeringsparti, Lov og Retfærdighed (PiS).

Nu har den polske forfatningsdomstol brug for at blive genopbygget fra bunden, siger Polens justitsminister, Adam Bodnar, i et interview med nyhedsbureauet Reuters.

Det skal ske for at genetablere den øverste domstols legitimitet, forklarer ministeren.

- Hele forfatningsdomstolen er genstand for denne mangel på reel legitimitet, siger Adam Bodnar.

- Derfor bør vi bygge en ny forfatningsdomstol helt fra bunden, og det kan vi ikke gøre uden en ændring i forfatningen.

Bodnar, der var Polens ombudsmand i sager om menneskerettigheder, inden han blev justitsminister, har fået til opgave af premierminister Donald Tusks nye, EU-venlige regering at tilbagerulle reformerne.

Det ventes at udløse store summer i støtte, som EU har tilbageholdt på grund af den tidligere regerings retsreformer.

Under den tidligere regering fik Polen kritik af EU, efter at forfatningsdomstolen afgjorde, at polsk lov står over EU-lov.

Den afgjorde også, at abort er i modstrid med forfatningen. Det førte til et stort set totalt forbud mod dette indgreb i det overvejende katolske Polen.

Kritikere har beskyldt domstolen for at være blevet politiseret af de reformer, PiS indførte.

- Lige nu forventer folk, at vi med det samme vil foretage alle relevante ændringer, siger Bodnan til Reuters.

- De forventer også, at vi vil indføre komplekse procedurer for ansvarlighed, både moralsk og i forhold til at holde folk ansvarlige for lovbrud. Men det fungerer ikke sådan i et demokratisk land, siger ministeren.

Han håber at kunne have en ny lov på plads i næste måned, der adskiller justitsministerens rolle fra statsadvokatens.

Et af de problemer, den nye regering står over for, er, at præsident Andrzej Duda - som er allieret med PiS - kan nedlægge veto.

Forfatningsdomstolen er Polens øverste domstol. Den har beføjelse til at kunne blokere for nye love.

Det er sket flere gange, siden PiS mistede magten i oktober sidste år, at domstolen er kommet med en række afgørelser, der kan spænde ben for Donald Tusks nye regerings ønsker om at tilbagerulle den omstridte retsreform og frigive EU-støtte.

/ritzau/