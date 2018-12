Mens der holdes COP24-møde, viser en rapport, at CO2-udledningerne stiger markant og når faretruende højder.

Den fornyede globale vækst driver CO2-udledningerne til faretruende højder. 2018 slutter således med den største vækst i de globale udledninger i årevis. Året peger dermed på en udvikling direkte væk fra klimamålene i Parisaftalen.

Det konkluderer 76 forskere fra 15 lande i en omfattende analyse, Global Carbon Budget 2018, offentliggjort onsdag aften. Imens forhandler repræsentanter for alverdens regeringer klimastrategier på COP24-mødet i Katowice, Polen.

Det skriver Information.

- Væksten i det globale energibehov løber fra indsatsen for CO2-reduktion, advarer forskningsholdets leder, professor Corinne Le Quéré. Hun er direktør for det britiske Tyndall Centre for Climate Change Research.

Analysens konklusion kommer som et alvorligt tilbageslag for den internationale klimaindsats. Fra 2014 til 2016 så det ud, som om verden omsider var ved at have knækket CO2-kurven med årlige vækstrater for udledningen omkring nul.

Men sidste år begyndte stigningen imidlertid igen med en vækstrate på 1,6 procent. Og i den nye analyse spår forskerne en global CO2-vækst for 2018 på hele 2,7 procent fra den fossile energisektor og industrien.

Denne vækstrate betyder, at udledningerne i år bliver de største i målingernes historie.

- Væksten i udledninger i 2017 kunne opfattes som en engangshændelse, men vækstraten for 2018 er endnu højere, siger Glen Peters til Information. Han er forskningsdirektør ved det norske forskningscenter CICERO og en af analysens forfattere.

- Det er krystalklart, at verden foreløbig svigter sin forpligtelse til at rette ind på en kurs, der er i pagt med målene i Parisaftalen fra 2015.

Den seneste rapport fra FN's klimapanel, IPCC, fastslog, at de globale CO2-udledninger skal være halveret i 2030, hvis der stadig skal være en rimelig chance for at bremse opvarmningen til 1,5 grader.

Det indebærer, at udledningerne fra nu burde reduceres med fem procent eller mere hvert år - i stedet er der altså en aktuel stigningstakt omkring 2,7 procent.

/ritzau/