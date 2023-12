Lige siden man første gang opfangede et af de mystiske radioglimt fra rummet, har man forsøgt at finde ud af, hvad de stammer fra.

Nu har forskere opdaget et særpræget mønster i nyopdagede radiosignaler.

Det skriver CNN.

Det første af de forunderlige radioglimt – der på engelsk kaldes 'Fast Radio Bursts' eller blot FRB – blev opdaget tilbage i 2017.

ARKIVFOTO af et radioteleskop. Foto: Ho/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO af et radioteleskop. Foto: Ho/AFP/Ritzau Scanpix

Siden har man registeret hundredvis af disse hurtige, intense signaler fra ydre punkter i universet.

Der er derfor opstået massevis af spekulationer om, hvad der kan være årsagen til radiosignalerne, som kun varer få millisekunder og på en tusindedel af et sekund kan generere lige så meget energi, som solen skaber på et år eller mere.

Men ifølge CNN er en gruppe forskere nu måske blevet en smule klogere.

Eller måske snarere omvendt: Blevet en smule mere forundrede.

For en gruppe astronomer har onsdag offentliggjort en undersøgelse i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, hvori man beskriver, at man har bemærket et aldrig før set særpræget mønster i et nyopdaget gentagende radioglimt, der har fået betegnelsen FRB 20220912A.

Af rapporten fremgår det, at FRB 20220912A ved første øjeblik lignede andre kendte signaler, der gentager sig og udsender opfølgende glimt.

Det er noget, der også før er set ved de mystiske signaler, og som har gjort det muligt for astronomer at spore signalerne tilbage til fjerne galakser.

Men da man kiggede nærmere på det, afslørede det også noget nyt.

Nemlig et mærkbart fald i udbruddenes midterfrekvens, skriver CNN.

Ved andre tilfælde af gentagne radioglimt har der været et mønster i timingen mellem hvert glimt – burst – men forskerne var ikke i stand til at finde et lignende for FRB 20220912A.

Og det antyder ifølge forskerne, at de fremmede signaler også kan være uforudsigelige.

»Dette arbejde er spændende, fordi det både bekræfter kendte FRB-egenskaber og opdager nogle nye,« som studiets hovedforfatter – Sofia Sheikh, der arbejder ved National Science Foundation – formulerer det i en udtalelse.

Det vides som sagt endnu ikke, hvad de lynhurtige radioglimt stammer fra.

Nogle astronomer mistænker, at de kan stamme fra såkaldte magnetarer, der er kraftigt magnetiserede kerner i døde stjerner, hvor ekstremt kraftige magnetfelt bryder igennem stjernens overflade og udsender store mængder energirige ladede partikler samt røntgen- og gammastråling.

Andre antyder ifølge CNN, at det kan stamme fra kollisioner mellem tætte neutronstjerner eller døde stjerner kaldet hvide dværge.