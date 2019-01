De enorme mængder is på Grønland smelter angiveligt hurtigere, end man hidtil har troet. Meget hurtigere.

Men det er ikke den største overraskelse, som en ny forskningsrapport har fundet frem til. Det er i stedet, at størstedelen af is-tabet kommer fra indlandsisen - ikke fra de store gletsjere.

Sådan lyder konklusionen på den nye forskningsundersøgelse, der blev offentliggjort mandag. Det skriver National Geographic.

Forskerne bag rapporten mener at være kommet frem til, at det største is-tab fra 2003 til 2013 kom fra Grønlands sydvestlige region, hvor der stort set ikke er nogen gletsjere.

ARKIVFOTO. Foto: LUCAS JACKSON Vis mere ARKIVFOTO. Foto: LUCAS JACKSON

Samtidig ser det ud til, at landet nåede et 'vendepunkt' i omkring 2002-2003, hvor is-smeltningen accelererede hastigt, forklarer hovedforfatteren bag den nye rapport, Michael Bevis, der er geo-forsker ved Ohio State University.

I år 2012 var is-tabet 'uden fortilfælde', da det var blevet fire gange så stort, som det var ni år tidligere.

En stor del af den smeltede is kom ifølge forskerne fra det sydvestlige Grønland, som man ikke tidligere har forsket meget i, da det ikke er et område, der er kendt for at miste is så hurtigt. Før har fokus i stedet været på Grønlands sydøstlige og nordvestlige egne, hvor store isbjerge knækker fra gletsjere og ryger ned i Atlanterhavet.

»Vi vidste, vi havde et stort problem med den øgede is-afknækning fra store gletsjere,« fortæller Michael Bevis ifølge National Geograpic.

»Men nu kan vi se et andet alvorligt problem: Stigende store mængder af ismasse kommer til at blive smeltevand, som løber ud i havet som floder.«

Data fra NASA's satellitter og GPS-centre rundt omkring på Grønlands kyster har vist, at landet mellem 2002 og 2016 har mistet omkring 280 milliarder tons is om året.

Det svarer ifølge CNN til, at det globale havniveau stiger med 0,8 millimeter om året.

»Det eneste, vi kan gøre, er at tilpasse os og milde yderligere global opvarmning - for det er for sent til, at den ikke vil have en effekt,« forklarer Michael Bevis ifølge CNN og fortsætter:

»Dette vil forårsage yderligere stigning i havniveauet. Det, vi ser nu, er at indlandsisen rammer et vendepunkt.«