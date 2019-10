Det var 'en række fejl', der var skyld i, at 189 mennesker for et år siden styrtede i døden i et fly fra Lion Air i Indonesien.

En ny indonesisk rapport viser, at flyet styrtede på grund af konstruktionsfejl, utilstrækkelig træning af piloterne og problemer med vedligeholdelse.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

189 mennesker mistede livet, da det splinternye Boeing 737 MAX-fly fra det indonesiske lavprisflyselskab styrtede i oktober sidste år.

Lion Air's Boeing 737 Max 8. (Arkivfoto) Foto: WILLY KURNIAWAN

Flyet var på vej fra Indonesiens hovedstad Jakarta til byen Pangkal Pinang på Sumatra, men forulykkede kort efter take off.

Det forulykkede fly var af typen Boeing 737 MAX 8.

Det var den samme flytype, der 10. marts styrtede i Etiopien med 157 personer om bord.

Det har allerede været fremme, at piloterne havde svært ved at forstå flyet signaler, og mistanken faldt hurtigt på den nye flytype.

Pårørende til en af de mange dræbte efter Lion Air-styret i oktober sidste år, hvor 189 mennesker mistede livet. Foto: MAST IRHAM

Rapporten konkluderer nu, at der var en kombination af fejl fra både fra flyproducenten Boeing, flyselskabet Lion Air og piloterne, der var årsag til tragedien.

Den britiske tv-station BBC skriver, at der manglede 31 sider i flyets betjeningsmanual. Det fremgår også, at flyene burde være blevet holdt på jorden efter tidligere fejl, og at piloterne ikke var tilstrækkeligt uddannede.

Dertil kommer, at en vigtig censor ikke var blevet ordentligt testet.

Hele flåden af Boeing 737 Max-fly var været holdt på landjorden efter de to fatale styrt.