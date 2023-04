Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Planerne havde været i støbeskeen længe, spionerne stod klar, og man havde hvervet ukrainere, der var villige til at være såkaldte kollaboratører.

Alligevel mislykkedes den russiske plan – blandt andet om at indtage magten i Kyiv i løbet af blot tre dage. Nu sætter en ny rapport fokus på, hvorfor Moskva mislykkedes.

Det skriver det norske medie VG.

Det er den militære britiske tænketank RUSI (Royal United Services Institute), som står bag rapporten, der lyder overskriften: 'Foreløbige lektioner fra Ruslands ukonventionelle operationer under den russisk-ukrainske krig, februar 2022-februar 2023'.

I rapporten, der ifølge forskerne bag er udarbejdet ved hjælp af kilder og opsnappede dokumenter, dykkes der ned i de skridt, som Moskva – angivelig – tog som en del af sine forberedelser til krigen.

Blandt andet lyder det, at russerne havde hvervet ukrainere, som var villige til at være russiske agenter, de såkaldte kollaboratører, og at den russiske efterretningstjeneste i juni 2021 fik besked på at forberede besættelsen af nabolandet.

Til VG forklarer lektor ved Institut for Strategi og Krigsstudier på Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen, at rapporten 'er interessant', da den giver 'os en bedre forståelse for, hvad russernes angrebsplan var'.

»Russernes plan fremstår mindre irrationel, end den har set ud til nu, da de, som rapporten viser, havde gjort en betydelig indsats for at infiltrere Ukraine, så den ukrainske modstand hurtigt ville bryde sammen, når det russiske angreb kom,« fortæller han.

Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE Vis mere Den russiske præsident, Vladimir Putin. Foto: GAVRIIL GRIGOROV / SPUTNIK / KRE

Et af elementerne i russernes besættelsesplan var ifølge rapporten fra RUSI at indtage den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Det var noget, som man havde til hensigt at gøre inden for invasionens første 72 timer.

Ifølge rapporten skulle de første enheder 'sikre hovedruterne ind i byen', mens luftbårne tropper skulle flyves til Hostomel Lufthavn og derfor sikre 'nøglezoner' i byen.

»Inden for hver sektor i byen ville disse styrker sørge for afspærringer til at kontrollere befolkningens bevægelse. De konventionelle russiske styrker ville derefter gå over til at screene og isolere byen, kontrollere landskabet og forhindre reinfiltration af ukrainske konventionelle afdelinger,« lyder det i rapporten:

»Russerne var så sikre på, at de ville lykkes i løbet af få timer, at deres støtteapparat havde lejet lejligheder rundtomkring på de centrale steder, hvorfra deres specialstyrker skulle operere i Kyiv.«

Efter at være ankommet i Kyiv var planen delt i tre forbundne dele.

Den første bestod i at få 'lokale agenter' til at vejlede den russiske specialstyrke til at 'erobre den udøvende og parlamentariske ledelse af landet'.

Derudover skulle en anden enhed 'engagere sig i jagten på de ukrainere, man mente kunne være arrangører af patriotisk modstand'.

Den tredje del bestod i en pacificering af befolkningen gennem kontrol.

I rapporten konkluderes det, at russernes specialtjenester særligt stod bag en af de styrker, man havde:

For de 'russiske specialtjenester formåede at rekruttere et stort agentnetværk i Ukraine forud for invasionen, og at meget af støtteapparatet er forblevet levedygtigt efter invasionen, hvilket har leveret en konstant strøm af menneskelig efterretning til de russiske kræfter', lyder det.

Alligevel lykkedes russerne blandt andet ikke med målet om at indtage den ukrainske hovedstad.

I rapporten vurderes det, at det kan skyldes flere ting:

»Hovedparten af ​​Ruslands planlægning fokuserede på, hvad de skulle gøre efter invasionen,« lyder det blandt andet.

I rapportens konklusion lyder det også, at der også var 'betydelige mangler' i den russiske tilgang til den ukonventionelle krigsførelse.

Det skyldes blandt andet, at man har ønsket at tilfredsstille præsident Vladimir Putin, mens man har skjult egne svagheder:

»På et grundlæggende niveau mangler de russiske specialtjenester selvbevidsthed eller i det mindste ærlighed til at rapportere præcist om deres egen indsats,« lyder det i RUSI-rapporten.

Videre oplyses det, at russerne i Ukraine forsøgte sig med en plan, der var 'kritisk afhængig af ukonventionelle metoder', hvilket afslørede 'bredere kulturelle problemer i de russiske tjenester'.

Blandt andet blev der ifølge RUSI skabt en 'rapporteringskultur, hvor officerer opfordres til at have en betydelig optimisme-bias':

»Ydermere ser der ud til at være et systemisk problem med at overrapportere egne succeser til og skjule svagheder for overordnede,« lyder det i rapporten, som tilføjer:

»Det faktum, at denne manglende selvbevidsthed i de russiske tjenester bidrager til bommerter, kan sikkert udnyttes af kontraspionageansatte, men er langtfra betryggende, da det fører til en situation, hvor russerne er svære at afskrække, fordi de har et urealistisk skøn over sandsynligheden for deres succes.«