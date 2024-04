Den russiske økonomi ser ud til at buldre fremad. Så meget, at den vil vokse hurtigere end alle verdens avancerede økonomier, inklusive USA, i år.

Sådan lyder forudsigelsen fra Den Internationale Valutafond (IMF). Spørger man en ekspert, er der dog særligt to grunde til det.

Det skriver det norske Børsen, efter det tidligere på ugen kom frem, at IMF i en ny rapport, 'World Economic Outlook', anslår, at Rusland kan se frem til en kraftig økonomisk vækst på 3,2 procent i år.

Hvis prognosen viser sig at holde stik, overgår det den forventede vækst for andre avancerede økonomier – herunder USA (2,7 procent), Tyskland (0,2 procent), Storbritannien (0,5 procent) og Japan (0,9 procent), skriver Business Insider.

Den russiske præsident, Vladimir Putin, ses her under et møde den 10. april. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

Den voldsomme vækst kædes i rapporten sammen med effekterne af 'høje investeringer' og 'robust privatforbrug', ligesom olieeksporten har 'holdt sig stabil', og de offentlige udgifter er 'forblevet høje'.

»Prognosen er et wakeupcall for de vestlige lande, som har håbet på at kunne kvæle Ruslands økonomi med sanktioner for at gøre krigen i Ukraine uholdbar,« lyder det i artiklen fra Business Insider:

»En vækst på det niveau vil underbygge Vladimir Putins (den russiske præsident, red.) påstande om, at Ruslands økonomi har modstået de værste virkninger af vestlige sanktioner og handelsrestriktioner.«

Til det norske Børsen forklarer cheføkonom i Eikagruppen, Jan Ludvig Andreassen, dog, at der især er to grunde til, at Ruslands økonomi kommer stærkest ud:

»For det første er det et lavt udgangsniveau, da væksten har været lav i den globale økonomi de seneste år,« siger han:

»For det andet er det almindeligt, at krigsøkonomier har en stærk vækst, fordi de tager alle midler i brug, hælder penge i økonomien og er ligeglade med gæld. Så er det naturligt, at kapaciteten går gennem taget, og man får høj inflation. Men når freden kommer, vil der være recessioner, høj arbejdsløshed og deflation,« spår han videre.

Tidligere har det været fremme, at Rusland nu bruger over seks procent af sit bruttonationalprodukt på krigen i Ukraine.