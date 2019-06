Islamisk Stat kommer tilbage 'stærkere og endnu voldsommere' end tidligere, lyder advarslen i ny rapport.

Det Washington-baserede institut Study of War (ISW) lægger bestemt ikke fingre imellem i dets nye rapport om Islamisk Stat, 'IS’s Second Comeback: Assessing the Next IS Insurgency',

Heri fremgår det, at IS bliver større og mere farlig end set hidtil. Det skriver News.com.au.

Ifølge rapporten vil Islamisk Stat generobre territorium i både Syrien og Irak.

De har endda allerede genvundet kontrol flere steder i Irak.

'IS har systematisk elimineret ledere og borgere, som har samarbejdet med anti-IS-styrker,' står der i rapporten ifølge det australske medie.

'IS har genindført skatter for lokalbefolkninger i historiske støtte-zoner, fordrevet civile og kontrollerer faktisk allerede nu små områder i Irak,' står der endvidere.

I rapporten bliver det desuden beskrevet, hvordan Islamisk Stat bevidst har spredt deres medlemmer, så de er massivt til stede i begge lande.

'IS har bevaret et globalt finansieringsnetværk og har formået at bevare tilstrækkelige våben og andre militære forsyninger i tunnelsystemer, så de er klar til at slå til med voldsom kraft.'

Ifølge rapporten er det Obama og Trumps langsomme generobring af IS-territorium, der har givet gruppen tid til at planlægge og forberede næste skridt i krigen.

Hvis Islamisk Stat genvinder territorium i de to lande, vil det også gå ud over Europa, lyder advarslen i rapporten:

'Islamisk Stats succesfulde genoprettelse af et kalifat i Irak og Syrien vil medføre nye bølger af IS-angreb i Europa og vil på farlig vis legitimere IS' fortælling om en uundgåelig sejr på lang sigt.'