Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Et særligt sofistikeret russisk hackerhold, der er kendt som 'Sandworm', er angiveligt i gang med at teste yderligere egenskaber inden for det, der kaldes ransomware.

Formålet er, at det blandt andet skal kunne bruges i 'destruktive angreb' på organisationer, der tjener nøgleroller i forsyningslinjerne til Ukraine.

Sådan lyder det i en ny rapport fra Microsoft, skriver Reuters.

I rapporten, der er udarbejdet af teknologigigantens cybersikkerheds- og analysehold, hævdes det, at russiske hackere er ved at forberede nye cyberangreb mod Ukraine – og andre.

Her ses et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin, den 15. marts i Moskva. Foto: VLADIMIR GERDO Vis mere Her ses et billede af den russiske præsident, Vladimir Putin, den 15. marts i Moskva. Foto: VLADIMIR GERDO

Herunder forbereder de – ifølge rapporten – en 'ransomware-lignende' trussel mod organisationer, der arbejder for Ukraines forsyningslinjer.

Ransomware beskrives ifølge Det Kriminalpræventive Råd som en virus, der krypterer dine filer, så du ikke kan se indholdet. Hackeren kan eksempelvis bryde ind på en virksomheds server og 'låse' oplysninger.

Den eneste måde, du kan få adgang til dine data igen, er tit ved at betale en løsesum.

Dermed bruges ransomware-angreb ofte til at afpresse ejeren.

Det kan dog også bruges til at dække over mere ondsindet cyberaktivitet som såkaldte 'wipers', der er designet til at slette data på den enhed, den inficerer, og samtidig gøre det umuligt at gendanne de slettede data.

I Microsofts rapport, der blev offentliggjort onsdag, kommer teknologigiganten ifølge Reuters også ind på, hvad der kan komme til at ske fremadrettet:

»Siden januar 2023 har Microsoft observeret russisk cybertrussel-aktivitet tilpasse sig for at øge destruktiv og efterretnings-indsamlingskapacitet mod Ukraine og dets partneres civile og militære aktiver,« lyder det i rapporten.

I rapporten oplyser Microsoft videre, at et særligt sofistikeret russisk hackerhold, der inden for cybersikkerheds-forskningssamfundet er kendt som 'Sandworm', angiveligt tester 'yderligere ransomware-egenskaber, der kan bruges i destruktive angreb på organisationer uden for Ukraine, der tjener nøglefunktioner i Ukraines forsyningslinjer'.

Nyhedsbureauet Reuters har rakt ud til den russiske ambassade i Washington for en kommentar, men ambassaden er ikke vendt tilbage, lyder det.