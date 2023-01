Lyt til artiklen

Der er endnu ikke nogen, der har haft nogen form for kontakt med besøgende fra det ydre rum, men der bliver observeret stadig flere ufoer på himlen.

Ifølge The Guardian undersøger en arbejdsgruppe under den amerikanske regering lige nu 510 observationer af uidentificerede flyvende objekter.

Det viser en netop offentliggjort rapport.

Antallet af undersøgelser er steget med en tredjedel i forhold til 2021. Der bliver indberettet i tusindvis af observationer, men langt de fleste viser sig hurtigt at have været balloner, droner eller fugle.

I 2020 præsenterede det amerikanske forsvar en vided med et uidentificeret flyvende objekt, som amerikanske jægerpiloter mødte og optog. Siden er antallet af observationer kun steget.

De fleste nye observationer kommer fra den amerikanske hær, hvor både flåden og flyvevåbnet har budt ind med uforklarlige fænomener.

Både Pentagon, efterretningstjenesterne og NASA undersøger nøje disse indberetninger. Det er nu ikke fordi, at de er så bekymrede for, at der er rumvæsener på vej. Det er mere en bekymring for, at de uidentificerede objekter kan være avanceret spionudstyr fra andre nationer her på kloden.

»Uidentificerede objekter fortsætter med at være en stor trussel mod flysikkerhed, og de kan udgøre en mulighed for at indsamle informationer,« hedder det i en rapport, som nu er blevet overdraget til Kongressen. Og rapporten fortsætter:

»Nogle af objekterne ser ud til at have nogle meget usædvanlige flyveteknikker eller andre evner, som kræver en nærmere undersøgelse.«

Af rapporten fremgår det, at mange af de undersøgte sager sagtens kan vise sig at stamme fra vejrfænomener og fejlagtige indberetninger.

Et britisk ægtepar tog over Cap Verde i 2017 billeder af det, som de mente var en ufo.

Den amerikanske regering er først for nyligt begyndt at lave disse rapporter over observationer. Det sker efter et stort pres fra Kongressen, der krævede, at de mange observationer af ufoer blev taget alvorligt i stedet for at blive latterliggjort.

Og nu er alvoren nået til Pentagon.

»Vi tager rapporter om indtrængen i vores luftrum alvorligt og undersøger hver eneste,« siger en talsmand for forsvarsministeriet, Pat Ryder, i en skriftlig udtalelse.

I 2002 offentliggjorde Pentagon en video, som blev optaget af piloter fra flyvevåbnet. Videoen viser objekter, der flyver med en utrolig fart, vender i luften og forsvinder på mystisk vis.

Der er aldrig blevet fundet en forklaring på, hvad denne video viser. Den kan ses øverst i denne artikel.