Indenrigsminister bliver forfremmet til premierminister og har en måned til at danne regering i Tunesien.

Tidligere indenrigsminister Hichem Mechichi er ny premierminister i Tunesien og skal nu forsøge at danne en regering.

Det oplyser præsident Kais Saied lørdag.

Mechichi afløser Elyes Fakhfakh, der gik af som premierminister efter beskyldninger om interessekonflikter.

Den nyudnævnte premierminister har lovet at gøre noget ved de krav om sociale og økonomiske forandringer, som har været en kilde til konstante protester i det nordafrikanske land.

- Jeg vil arbejde på at danne en regering, der kan leve op til alle tuneseres håb og give et svar på deres legitime krav, siger Mechichi.

46-årige Mechichi har nu en måned til at danne en ny regering.

Den skal kunne klare en afstemning i parlamentet om sammensætningen af regeringen.

Ellers vil præsidenten opløse parlamentet og udskrive valg.

Ifølge politiske analytikere er det langtfra sikkert, at Mechichi, der anses som en nær allieret af præsidenten, kan overleve en afstemning om tillid til regeringen.

Selv om Mechichi lover svar på krisen, har flere påpeget, at han ikke har nogen økonomisk baggrund.

Imens står internationale långivere og kræver reformer, der kommer til at gøre ondt på Tunesien.

Vestlige lande har rost Tunesien for landets relativt succesfulde omstilling til demokrati, efter at en revolution i 2011 satte en stopper for styret under daværende præsident Zine El Abidine Ben Ali.

Han var kendt for at være en særdeles autoritær leder, som ikke tillod meget plads til eventuelle rivaler eller politisk opposition.

Mange tunesere er dog frustrerede over økonomisk stilstand og tilbagegang i levestandarden de senere år.

Coronavirusset har endda gjort det hele værre. Således forventes bnp at dale 6,5 procent i år, og Tunesien har måttet bede fire lande om udsættelse af tilbagebetaling af gæld.

Den tidligere premierminister Fakhfakh gik af, efter at et uafhængigt medlem af parlamentet i juni fremlagde belastende oplysninger om ham.

Det skete i form af dokumenter, der antyder, at Fakhfakh ejer aktier i selskaber, der har fået lukrative kontrakter fra regeringen.

I alt skal der være indgået aftaler for et beløb svarende til 93 millioner danske kroner.

Fakhfakh afviser at have gjort noget forkert.

/ritzau/Reuters