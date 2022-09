Lyt til artiklen

Storbritanniens kommende premierminister, Liz Truss, barsler med en økonomisk plan, som enten er gal eller genial.

»Det kommer ikke til at du på den korte bane. Det er et langsigtet projekt, og jeg frygter, at de vilde planer kan få det hele til at brase sammen,« fortalte en finansleder, som ikke ønsker sit navn i avisen, til B.T. i London.

Gode råd er som bekendt dyre i forhold til, hvordan vi håndterer den eskalerende inflation og energikrisen, der truer med at tvinge folk til at slukke for varmen til vinter og gøre det urentabelt for virksomheder at producere.

Liz Truss lovede ved sin udnævnelse til partiformand i London mandag at gå utraditionelt til værks i forsøget på at bremse krisen.

Truss har ladet forstå, at hun inden for få dage vil introducere en hjælpepakke til at begrænse effekten af de voldsomme prisstigninger på el og gas, der træder i kraft i Storbritannien 1. oktober.

Hjælpepakken skal kunne fastfryse energipriserne på det nuværende niveau. En pris på astronomiske 100 milliarder britiske pund er et beløb, der cirkulerer i pressekredse.

Det er penge, briterne ikke har og derfor skal ud at låne. En måde at gøre det på er at hæve skatten. Men Liz Truss lovede i stedet skattelettelser. Særligt de velhavende og erhvervslivet vil nyde godt af vidtløftige planer om at sænke selskabsskatten og en række andre skattelettelser, der efter planen skal kickstarte den økonomiske vækst.

Den pensionerede investor Robert Jones var en af de få, der gerne ville lægge navn til. Men de fleste B.T. talte med i Londons finanscentrum, var enige i deres bekymring over Liz Truss store planer.

»Umiddelbart kommer det jo sådan en som mig til gode. Spørgsmålet er dog, om det også gør noget for hele samfundet. Det kan jeg godt tvivle på,« siger en midaldrende bankmand, ansat i investeringssektoren, til B.T. i London.

Ligesom de fleste andre fra The City of London, så ønskede han ikke at offentliggøre sit navn. B.T. fandt næsten ingen i Europas største erhvervscentrum, der for alvor troede på Liz Truss planer grænsen for topskat, så briterne skal helt op og tjene 80.000 pund om året, før de skal betale topskat.

»Jeg forstår godt logikken bag tankegangen, men krisen er lige nu og her, og resultatet af en sådan satsning vil først kunne mærkes på sigt, frygter jeg. Det virker lidt som en desperat handling,« siger Robert Jones, en pensioneret investor.

Margaret Thatcher er Liz truss erklærede idol. Men der er store forskelle på deres økonomiske politik

Men officielt har britisk erhvervsliv budt Liz Truss store planer velkommen.

»Hun er den første business-venlige premierminister siden David Cameron,« siger Michael Spencer, direktør for investeringsværktøjet ICAP til Financial Times.

Det er dog ikke Cameron, men derimod Margaret Thatcher, som er Liz Truss store helt. Margaret Thatcher gennemførte også skattelettelser og markant bedre vilkår for finanssektoren. Der er dog en markant forskel. Thatcher, som var datter af en købmand, holdt hus med økonomien og gennemførte først skattelettelserne, da der var nogenlunde orden i økonomien.

Liz Truss har travlt med at komme i gang med sit politiske program

Liz Truss vil gennemføre sine planer midt i den største økonomiske krise i mands minde og på et tidspunkt, hvor Storbritannien står i gæld til halsen.

»Jeg mener, det er halsstarrigt. Hun bør fokusere på at få forhindret en energipris-katastrofe og vente med skattelettelserne til os i erhvervslivet til der, er råd til det,« siger en anonym ansvarshavende direktør for et investeringsfirma til B.T. i London.

Det er der dog intet, der tyder på, at Liz Truss har tænkt sig, og dermed bevæger Storbritannien sig formodentlig ud i endnu et uprøvet territorie, når man prøver at kickstarte økonomien i håbet om, at det kan forhindre et økonomisk kollaps. Noget tyder på, at premierminister Liz Truss vil lægge hårdt fra land.