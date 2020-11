Selvom covid-19 snart har hærget på verdensplan et år, er der fortsat meget, vi ikke ved om den dødelige virus.

Nu har det eksempelvis vist sig, at personer, som i forvejen har problemer med tænderne, potentielt vil opleve, at disse problemer forværres, hvis de smittes med coronavirus.

Det skriver New York Times, som har talt med en række kilder, der har oplevet netop dette.

Blandt andet 43-årige Farah Khemili fra New York, som indtil for nyligt aldrig havde tabt en blivende tand, men som en dag pludselig bemærkede, at en af hendes tænder i undermunden rokkede.

Få dage senere stod hun med tanden i hånden. Der var ingen blod. Ingen smerte.

Farah Khemili var i foråret alvorlig syg med corona, og har – efter hun blev rask – meldt sig ind i en online støttegruppe, fordi hun fortsat oplever senfølger i form af blandt andet muskelsmerter.

Flere af medlemmerne i støttegruppen, som alle har været igennem lange covid-19-sygdomsforløb, har ligesom Farah Khemili oplevet, at deres tænder falder ud, at deres gummer bliver ekstra følsomme og deres tænder bliver grå.

Der er dog ikke noget dokumentation for, at coronavirussen kan føre til tandproblemer. Faktisk har New York Times talt med en række tandlæger, som er skeptiske ved idéen om, at covid-19 alene kan føre til tandproblemer.

Arkivfoto. Foto: LOUISA GOULIAMAKI Vis mere Arkivfoto. Foto: LOUISA GOULIAMAKI

»Det er ekstremt sjældent, at tænder vitterligt falder ud på grund af covid-19,« siger Dr. David Okano, som er periodontist (en tandlæge, der har specialiseret sig i tandkødssygdomme og degeneration, red.) ved University of Utah til mediet.

Han tilføjer dog, at allerede eksisterende tandproblemer potentiel kan forværres, hvis man smittes med covid-19.

Indtil der foreligger mere forskning på området, håber Farah Khemili at hendes historie kan være et eksempel til skræk og advarsel.

Hvis folk ikke tager de nødvendige foranstaltninger for at beskytte sig selv mod coronavirus, »kan de risikere at ende i samme situation som mig,« siger hun.