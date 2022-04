På få dage er Rasmus Paludan blevet politianmeldt to gange.

Først blev Rasmus Paludan, der er stifteren af det politiske parti Stram Kurs, anmeldt af Malmøs politi.

Politiet anmeldte Rasmus Paludan for hetz mod en befolkningsgruppe, efter han brændte koranen af ved en demonstration i Malmø.

Politiet i Malmø ønsker, at retten skal tage stilling til, om det er kriminelt at afbrænde en koran. Ifølge svensk lov er det ikke i sig selv ulovligt at ødelægge eller skænde religiøse symboler, skriver Kvällsposten.

»Vi mener, det vil være godt med endnu en retssag, fordi vi forstår jo, at det her vækker anstød, siger Jimmy Arkenheim,« der er områdechef for lokalpolitiet i Malmø, til SVT.

Og nu har Malmø By meldt Rasmus Paludan til politiet for hetz mod en folkegruppe efter påskens koranafbrædninger. Det skriver Sydsvenskan.

»Det er vigtigt, at vi får en juridisk gennemgang af hver hændelse,« siger Thomas Bull, der er sikkerhedskoordinator i Malmø by, ifølge mediet.

Thomas Bull forklarer, at formålet med politianmeldelsen er at afklare, hvor grænserne går, når det kommer til ytringsfrihed og hadforbrydelser.

De to anmeldelser kommer, efter at Rasmus Paludan har ført det, han selv omtaler som en valgturné i Sverige.

At det kaldes en valgturné skyldes, at Paludan har bragt sit parti til Sverige. Da han er halvt svensker, har han kunnet få svensk statsborgerskab, og det gør, at han kan stille op ved det svenske valg.