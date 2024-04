Hun holdt lav profil i præsidentvalgkampene i 2016 og 2020.

Men nu kaster Melania Trump sig for alvor ind i kampen for at få sin mand, Donald Trump, valgt.

Det skriver ABC News.

Hun offentliggjorde sine planer lørdag under en stor pengeindsamling på Trumpparrets golfsted, Mar-a-Lago, i Florida.

Ifølge Bill White, der er medlem af Donald Trumps kampagneledelse, får Melania Trump til opgave at få tag i de lidt 'skævere vælgere,' som han omtaler dem.

Der skal blandt andet sigtes direkte mod LHBTQ+-personers stemmer i de såkaldte svingstater, der bliver afgørende for valget.

»Den gruppe hører os, de ser os, og de elsker os,« siger White, der selv er en del af miljøet.

Donald Trump har ikke haft godt fat i LHBTQ+-gruppen. I 2020 mobiliserede Biden 64 procent af vælgerne i den gruppe, mens Trump måtte nøjes med 24.

Som præsident fjernede Trump et afsnit med LHBTQ+-rettigheder på Det Hvide Hus' hjemmeside. Han indførte også et forbud mod, at folk fra denne gruppe kunne komme i forsvaret. Et forbud, som Biden siden har afskaffet.