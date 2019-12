Et nyt pensionssystem vil ifølge Frankrigs premierminister tilgodese kvinder. Men reformen vækker også kritik.

Den franske regering præsenterer onsdag en gennemgribende reform af det pensionssystemet, der skal være mere ensartet end det nuværende.

- Tiden er inde til at opbygge et universelt pensionssystem. Vi foreslår et pointsystem. Det system vil være det samme for alle, siger den franske premierminister, Édouard Philippe, på et pressemøde.

Indtil i dag har der været 42 særlige ordninger for alt fra sømænd til balletdansere. De optjener hver især til pensionen på forskellige måder.

Pensionsalderen skal på papiret fortsat være 62. Men der vil være klare økonomiske fordele ved at blive to år længere på arbejdsmarkedet, siger premierministeren på et pressemøde.

De store vindere i det nye pensionssystem vil ifølge Philippe være kvinderne.

I Frankrig er kvindernes pension i gennemsnit 40 procent lavere end mændenes, men med reformen vil der blive taget hensyn til kvinders barsel og et særligt hensyn til enlige mødre.

Reformen, der har været varslet i noget tid, falder dog ikke i god jord hos alle franskmænd.

Offentligt ansatte har de seneste syv dage strejket mod det nye system, og fagforeninger har opfordret til flere protester 12. og 17. december.

Bestræbelserne på at hæve pensionsalderen til 64 år i praksis har tirret fagforeningerne, som kalder reformen "en gave til arbejdsgiverne". De vil have den skrottet.

Strejken og demonstrationerne har inkluderet togansatte, skolelærere, advokater og lastbilchauffører. Også hospitalsansatte og politifolk har været på gaden for at demonstrere.

- Vi bliver nødt til at stoppe strejker, der påvirker millioner af mennesker, siger Édouard Philippe på pressemødet.

Dog vil den franske regering imødekomme visse brancher - herunder soldater, brandfolk, fængselsvagter og politifolk - med ret til at gå tidligere på pension.

- Jeg vil hermed bekræfte, at interne sikkerhedsstyrker, der udsættes for farligt arbejde, vil beholde retten til tidlig pension, siger Édouard Philippe.

Det nye pensionssystem skal sendes til afstemning i slutningen af februar, siger premierministeren.

