Virksomheder, ngo'er og EU-lande vil forsøge at mindske plastikforureningen i verden med ny plastikpagt.

Plastik skal genanvendes i langt højere grad frem mod 2025 i EU, mener Danmark, Holland og Frankrig, som har taget initiativ til en europæisk plastikpagt. Den bliver fredag lanceret i Bruxelles.

Den danske miljøminister, Lea Wermelin (S), mener, at pagten er et vigtigt initiativ for at nedbringe forbruget af plastik.

- Der er alt for meget plastik, som i dag ender i naturen eller brændes af, fordi det ikke kan genanvendes.

- Hvis vi skal komme det her store, globale problem til livs, kræver det meget mere samarbejde på tværs af grænser, i forhold til hvordan vi brænder mindre plastik af, siger hun.

Det er kun 30 procent af Europas plastik, som i dag genanvendes. Men det er netop en af de ting, som plastikpagten skal være med til at lave om på, mener Lea Wermelin.

Pagten, som kaldes "European Plastic Pact", bliver lanceret fredag og over 80 aktører skriver under. Det er en frivillig pagt, som altså ikke er juridisk bindene.

Det er blandt andet EU-lande, virksomheder og ngoer.

Af virksomheder og ngoer er Nestlé, Plastic Change og Stop spild af mad blandt nogle af underskriverne.

