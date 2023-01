Lyt til artiklen

Den hvide Tesla sænker pludselig farten og blinker kortvarigt til venstre, inden den trækker samme vej ind i inderste spor. Her går den abrupt i stå på den stærkt trafikerede vej.

Og så går det helt galt – kun fire timer efter Elon Musks lovprisende ord.

Det viser overvågningsvideoer, som mediet The Intercept nu er kommet i besiddelse af fra det store harmonikasammenstød, der skete 24. november sidste år i Yerba Buena-tunnelen ved San Francisco Bay Bridge.

Det opsigtsvækkende ved ulykken er, at føreren af den hvide Tesla efterfølgende fortæller til politiet, at den 'fuldt selvkørende funktion ikke fungerede på tidspunktet for sammenstødet'. Det fremgår af politirapporten. Se ulykken udfolde sig her:

I obtained surveillance footage of the self-driving Tesla that abruptly stopped on the Bay Bridge, resulting in an eight-vehicle crash that injured 9 people including a 2 yr old child just hours after Musk announced the self-driving feature.



I den forbindelse er timingen nærmest helt utrolig.

For af politirapport og tidsangivelserne på overvågningsvideoerne fremgår det, at ulykken skete kl. 12.39 den torsdag i november, som samtidig markerede helligdagen thanksgiving i USA. Her mødes familier traditionelt i stort omfang med voldsom trafik til følge.

Bare fire timer inden – kl. 8.34 – havde Tesla-ejer Elon Musk på Twitter proklameret, at den »fuldt selvkørende betaversion er nu tilgængelig for alle i Nordamerika, som anmoder om det fra bilens display, forudsat at du har tilkøbt muligheden«.

»Tillykke til Tesla autopilot/AI-teamet med at opnå denne kæmpestore milepæl,« lød det videre.

Elon Musk foran en de mange Tesla-modeller. Foto: Aly Song Vis mere Elon Musk foran en de mange Tesla-modeller. Foto: Aly Song

Det var lige præcis denne funktion, som Tesla-føreren altså tilsyneladende havde aktiveret, da ulykken skete i Yerba Buena-tunnelen.

I alt otte biler endte med at brage sammen i harmonikasammenstødet, da Teslaen pludselig stoppede, og nogle af køretøjerne endte oven på hinanden.

Ni personer kom lettere til skade, heriblandt et toårigt barn.

»Jeg troede, at det var slut, da det skete. Når man ser sådan noget komme imod sig, mens man kører med fuld fart, var jeg sikker på, at det var slut,« som bilisten Ron Streeter, der var involveret i ulykken dengang fortalte til Fox KTVU.

Flere biler endte oven på hinanden ved sammenstødet i tunnelen. Foto: California Highway Patrol Vis mere Flere biler endte oven på hinanden ved sammenstødet i tunnelen. Foto: California Highway Patrol

Også Shayna Kelly blev fanget i ulykken, og hun kunne endda se den hvide Tesla i sekunderne, inden kaos brød løs.

»Den stoppede bare lige pludselig, og så var der ingen steder at køre hen,« sagde hun til samme medie.

The Washington Post har tidligere beskrevet. hvordan hundredvis af Tesla-ejere har klaget til de amerikanske myndigheder over, at deres biler på samme måde pludselig bremsede op.

USAs transportminister Pete Buttigieg, har ved flere lejligheder advaret bilister mod at tro, at deres biler 'bare' kan køre selv ved at aktivere diverse autopilotfunktioner, der er tilgængelige.

»Jeg vil blive ved med at sige det, indtil jeg er blå i hovedet. Alt, hvad man kan købe på markedet, skal betragtes som en hjælp til bilisten ikke som en erstatning for bilisten. Og jeg er ligeglad med, hvad det kaldes,« har han sagt:

»Det skal vi bare være helt tydelige omkring, selvom producenterne ikke er det.«

Ved udgangen af 2022 havde Tesla udrullet den fuldt selvkørende funktion til over 285.000 brugere i Nordamerika.

