Bekymring for overdrevne tal medfører ny opgørelse, der reducerer det britiske dødstal fra 46.000 til 41.000.

Storbritannien har reduceret landets samlede coronadødsfald med 5000 som følge af en ny opgørelsesmetode.

Det oplyser det britiske sundhedsministerium.

Onsdag vedtog regeringen således en ny måde at optælle coronarelaterede dødstal, efter at der var rejst bekymring for, at den hidtidige metode overdrev tallene.

Det betyder, at sundhedsmyndighederne fremover dagligt vil offentliggøre antallet af dødsfald, som har fundet sted inden for 28 dage efter et positivt covid-19-testresultat.

I henhold til den nye opgørelsesmetode lyder Storbritanniens officielle coronadødstal nu på 41.329 mod tidligere 46.706.

Coronadødstallet er fortsat det højeste i Europa. Lige efter ligger Italien med cirka 35.000 coronarelaterede dødsfald.

/ritzau/Reuters