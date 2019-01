Statsminister Erna Solberg siger, at muligheden for fosterreduktion ved abort nu skal fjernes.

Muligheden for abort af en eller flere raske flerlinger, såkaldt fosterreduktion, bliver fjernet i Norge.

Det siger statsminister Erna Solberg, som tirsdag præsenterede sin nye regerings tiltrædelseserklæring i Stortinget i Oslo.

Tiltrædelseserklæringen eller regeringsgrundlaget er forhandlet på plads af Solbergs parti Høyre (H) samt Fremskrittspartiet (FrP), Venstre (V) og Kristelig Folkeparti (KrF).

Det er det nye parti i regeringssamarbejdet, KrF, som har været primus motor for stramningen af abortlovgivningen.

KrF har også fået vetoret ved ændringer i bioteknologiloven, hvilket Solberg også markerede i talen i Stortinget.

Solberg sagde, at medicinsk anvendelse af bioteknologi skal udnyttes til gavn for alle og med "respekt for menneskeværdighed, menneskerettigheder og personlig integritet og uden diskriminering ud fra arveanlæg".

Om abortlovgivningen sagde Solberg:

- Regeringen vil fjerne muligheden for abort af en eller flere raske flerlinger, såkaldt fosterreduktion, ved svangerskaber før grænsen for selvbestemt abort.

Ud over dette vil regeringen ikke fremme forslag om ændringer i abortloven.

Ifølge en nylig meningsmåling foretaget af den norske avis VG ønsker 68 procent af Norges befolkning ikke, at abortlovgivningen ændres.

Solberg står nu som leder af en flertalsregering, men hun siger, at hun fortsat vil arbejde på at få brede flertal bag lovgivningen i en del sager.

- Regeringen ønsker at bidrage til gode debatter i Stortinget - også i de kommende år. Stortinget skal fortsat være en levende arena for udvikling af politik, sagde hun.

Den hidtidige regering er udvidet, så den har et rekordstort antal ministre: 22.

Rent fysisk indebærer udvidelsen, at der også måtte sættes to ekstra stole ind i stortingssalen for at sikret plads til samtlige ministre.

