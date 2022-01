Ned med dem. Væk.

Problemerne fortsætter tilsyneladende bare for den kriseramte kinesiske ejendomsgigant Evergrande.

De lokale myndigheder har ifølge CNN nu givet selskabet ordre om at rive 39 ejendomme ned, der ellers skulle have været en markant del af det, der er blevet kaldt »et paradis for turister«. Dermed bliver der skrevet endnu et kapitel i det mareridt, som selskabet har befundet sig i hen over de seneste måneder på grund af en samlet gæld i omegnen af svimlende 2.000 milliarder kroner.

Nu er et enormt prestigeprojekt ved øen Hainan i det sydlige Kina altså også ramt. Det ser sådan ud:

Sådan skal Havblomstøen efter planen se ud. Den er 1,5 gange større en Palm Island i Dubai. Foto: Evergrande Vis mere Sådan skal Havblomstøen efter planen se ud. Den er 1,5 gange større en Palm Island i Dubai. Foto: Evergrande

Her er verdens største menneskeskabte turist-ø i færd med at blive færdiggjort af Evergrande, der i de seneste seks år selv smidt mere end 85 milliarder kroner i skabelsen af Haihua-øen, Havblomst-øen. I alt har projektet et budget på omkring det dobbelte beløb.

De lokale myndigheder i Danzhou er dog kommet frem til, at ejendomsselskabet har fået byggetilladelserne til de 39 ejendomme, der er under opførsel, på ulovlig vis, og derfor skal de nu igen fjernes helt. Det kommer til at koste 2.716 lejligheder og 123 butikker livet.

Evergrande har i denne uge anerkendt afgørelsen – men har samtidig slået fast, at det ikke kommer til at påvirke opførslen af de andre ejendomme, der er planlagt i området. Her skal der i alt opføres 60.567 boliger i store ejendomskomplekser.

De 39 ejendomme, der skal rives ned, dækker samlet set over 435.000 kvadratmeter – i alt er er Havblomst-øen på otte millioner kvadratmeter, hvor der vil både vil være plads til turister og faste beboere og masser af aktiviteter.

På sin hjemmeside foræller Evergrande selv, at der er »gyldent solskin og en vidunderlig kystlinje«, og det stort anlagt projekt sammenlignes med Hawaii og den ligeledes kunstigt skabte ø Palm Island i Dubai. Alle tre steder ligger i øvrigt placeret på den 19. nordlige breddegrad.

Dele af kunstige ø er allerede åbnet og sidste år blev den besøgt af mere end 5,5 millioner turister.

På grund af meldingen om nedrivningsordren har Evergrande-aktien i denne uge igen været sendt ud i stormvejr, hvor selskabet mandag valgte at suspendere salget i et døgns tid.

I de seneste mange måneder har selskabet kæmpet med at betale de evigt faldende afdrag på kæmpegælden. Med skiftende held.