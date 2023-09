Ukraine hævdede, at han var død. Men det sår russerne nu seriøs tvivl om med offentliggørelsen af nyt videomateriale.

Er den russiske admiral Viktor Sokolov, den øverstbefalende i den russiske flåde i Sortehavet, blevet dræbt?

Ja, hævdede kilder fra Ukraine mandag.

Nej, antydede Rusland den efterfølgende dag.

I den ombæring offentliggjorde man videomateriale, hvor admiral Sokolov optræder i selskab med blandt andre landets forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Og hvis Viktor Sokolov blev dræbt i et angreb på den russiske flådebase i Sevastopol på Krim-halvøen i fredags, så går Rusland tilsyneladende ret langt for at skjule det.

Alternativt er han altså fortsat i live.

Admiral Viktor Sokolov. Arkivfoto fra 27. september 2022. Foto: Alexey Pavlishak/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Admiral Viktor Sokolov. Arkivfoto fra 27. september 2022. Foto: Alexey Pavlishak/Reuters/Ritzau Scanpix

Onsdag har den russiske tv-kanal Zvezda, som styres af det russiske forsvarsministerium, nemlig bragt et videointerview med Viktor Sokolov.

I videoen, som er delt på Telegram, siger Viktor Sokolov ifølge Berlingske, at 'Sortehavsflåden udfører sine opgaver sikkert og succesfuldt'.

Det hører med til historien, at det er uvist, hvornår videointerviewet med Viktor Sokolov er optaget, og derfor kan videoen i sagens natur ikke være det endegyldige bevis på, at admiralen fortsat lever efter det ukrainske angreb.

Sevastopol ligger i den sydvestlige del af Krim-halvøen og huser Ruslands Sortehavsflåde. Foto: Google Maps Vis mere Sevastopol ligger i den sydvestlige del af Krim-halvøen og huser Ruslands Sortehavsflåde. Foto: Google Maps

Det russiske forsvarsministerium ønskede tirsdag ikke at kommentere på nyheden om admiralens mulige død efter en henvendelse fra Reuters.

Ifølge de første bulletiner ovenpå det ukrainske missilangreb på flådebasen i Sevastopol forlød det, at i alt 34 russiske officerer havde mistet livet i forbindelse med angrebet.

Rusland annekterede Krim-halvøen i 2014, men Ukraine har siden den russiske invasion i februar 2022 flere gange haft held til at ramme mål i området.

Blandt andet altså den livsvigtige Kertj-bro, som forbinder den østlige del af halvøen med det russiske fastland.