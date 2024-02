Katastrofen tager til i styrke.

Det samme gør mysteriet.

Det caribiske ferieparadis' Trinidad og Tobagos premierminister, Keith Rowley, kalder nu olielækket fra et forlist skib »en national nødsituation«, som der skal ryddes op efter – koste hvad det koste vil.

Det skriver The Guardian.

Synderen bag den større miljøkatastrofe er skibet 'Gulfstream', som i onsdags kæntrede ud for den mindste af østatens to hovedøer, Tobago.

Knap en uge senere står meget stadig hen i det uvisse.

»Et ukendt skab er angiveligt drevet mod Tobago med bunden i vejret. Vi ved ikke, hvem skibet tilhører. Vi har ingen idé om, hvor det kom fra, og vi ved heller ikke præcis, hvad lasten består af,« siger Keith Rowley på en pressekonference.

»Det, vi ved, er, at det ser ud til at være gået i stykker, og at det lækker en slags kulbrinte, som forurener vandet og kystlinjen,« tilføjer han.

Dette luftfoto viser, hvor det mystiske skib 'Gulfstream' ligger i vandet nær Tobagos kyst. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Dette luftfoto viser, hvor det mystiske skib 'Gulfstream' ligger i vandet nær Tobagos kyst. Foto: Handout/AFP/Ritzau Scanpix

Skibets besætning foretog intet nødopkald og er i øvrigt også sporløst forsvundet. 'Gulfstream' er ikke registreret under noget flag, og det er ligeledes ukendt, hvor skibet kom fra.

Hvordan og hvorfor skibet forliste, er også et uløst mysterium.

Nu ligger fartøjet bare med bunden i vejret, mens dykkere i flere dage har kæmpet for at finde lækagen og dermed få stoppet olieudslippet – foreløbig uden held.

Imens er store mængder af den sorte, tykke og klæge masse drevet ind mod kysten, hvor især Tobagos hovedby, Scarborough, er hårdt ramt.

Hvor meget olie, der stadig befinder sig på 'Gulfstream', er stadig uvist.

En strækning på mindst 15 kilometer langs Tobagos kyst skulle være berørt af udslippet.