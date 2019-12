Tog han sit eget liv, eller blev han myrdet?

Spekulationerne om den amerikanske milliardær Jeffrey Epsteins død har fået nyt liv.

Nu viser det sig nemlig, at nogle meget vigtige videooptagelser fra overvågningen foran fængselscellen, hvor den pædofili-anklagede rigmand sad og ventede på sin retssag, er forsvundet.

Under et retsmøde i New York onsdag kom det frem, at det ikke er lykkedes myndighederne at finde overvågningsmaterialet fra 23. juli i år, hvor forretningsmanden første gang forsøgte at tage sit eget liv.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT Vis mere Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han blev 10. august fundet død. Foto: HANDOUT

»Jeg kender ikke til detaljerne om, hvordan de (optagelserne, red.) gik tabt eller blev ødelagt, eller hvorfor de ikke blev bevaret, som de burde være blevet,« sagde advokat Bruce Barket i retten ifølge New York Post.

Netop den julidag blev Epstein fundet i cellen med skader på nakken, der mere end antydede, at han havde forsøgt at hænge sig selv.

Advokaten Bruce Barket repræsenterer fangen Nick Tartaglione, som Epstein delte celle med under det første selvmordsforsøg.

Barket ønsker at få adgang til videomaterialet for at bevise, at hans klient gjorde, hvad han kunne for at redde rigmanden.

Fængslet The Metropolitan Correctional Center, hvor Epstein sad til sin død. (Arkivfoto) Foto: LUCAS JACKSON Vis mere Fængslet The Metropolitan Correctional Center, hvor Epstein sad til sin død. (Arkivfoto) Foto: LUCAS JACKSON

»Vi vil være sikre på, at bevismaterialet bliver bevaret, så det kan vise, at Nick handlede passende og endda beundringsværdigt den aften,« siger han til avisen og forklarer:

»Vi bad om, at al video og fotografisk bevismateriale blev bevaret, især overvågningsvideoen. Nu er den væk.«

Efter det første selvmordsforsøg blev Jeffrey Epstein flyttet til en anden del af fængslet med en særlig overvågning af selvmordstruede fanger.

To uger senere - 10. august - blev Epstein fundet død.

Disse billeder, taget i fængslet, er angiveligt de sidste af Epstein. Foto: US MARSHALLS OFFICE / HANDOUT HA Vis mere Disse billeder, taget i fængslet, er angiveligt de sidste af Epstein. Foto: US MARSHALLS OFFICE / HANDOUT HA

De officielle undersøgelser af dødsfaldet konkluderede, at han tog sit eget liv, men de nærmere omstændigheder ved selvmordet bliver stadig efterforsket.

Udover spekulationerne om, hvad der skete i de sidste timer og minutter af rigmandens liv, har der også været massiv kritisk af opsynet med Epstein.

I 2005 erkendte milliardæren, at han havde misbrugt en 14-årig pige. Han indgik en aftale med anklagemyndigheden og afsonede 13 måneders fængsel - under særlige gunstige forhold - for sin forbrydelse.

I starten af 2019 blev han varetægtsfængslet - anklaget for at stå bag et pædofilinetværk, hvor han angiveligt handlede og misbrugte helt unge piger. Flere af dem mindreårige.