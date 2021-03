Demonstrationer fortsætter ved Batley Grammar School i England, hvor en lærer har vist en karikatur af profeten Muhammed for sine elever. Boligministeren siger, at protesterne ikke er det rigtige at gøre. Der lurer måske en ny Muhammed-krise forude.

»Det er ikke en vej, vi ønsker at gå ned ad i dette land, så jeg opfordrer på det kraftigste dem, som er bekymret for dette her, til ikke at gøre dette (demonstrere, red.),« sagde minister Robert Jenrick i dag til Sky News.

Han tilføjede, at rapporter om, at læreren nu gemmer sig for offentligheden, er 'meget foruroligende'.

Karikaturen af profeten menes at være den, som blev publiceret af det franske magasin Charlie Hebdo. Den tegning viste læreren til sine elever den 22. marts ifølge et brev, der er set af Sky News.

Dusinvis af ophidsede folk samledes uden for skolen i West Yorkshire torsdag. De bad om, at læreren, der viste tegningen til eleverne, blev fyret.

Videoer viste folk, der råbte, mens de samledes rundt om skolens indgang, der blev beskyttet af politifolk.

Enhver tegning af Muhammed er totalt forbudt ifølge Islam.

Skolen har suspenderet læreren, og skolelederen Gary Kibble siger: »Skolen undskylder mange gange for at have brugt et totalt ubrugeligt billede i en religiøs sammenhæng. Vi skulle ikke have brugt tegningen.«

Den franske lærer Samuel Paty blev myrdet, efter rapporter om, at han havde vist tegningen af profeten Muhammed til sine elever på en skole i nærheden af Paris.